Cолисты "Брамс-трио" и кларнетист Валентин Урюпин исполнят произведения Брамса в Малом зале МГК
30.08.2017, 09:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уже не первый год престижный столичный коллектив «Брамс-трио» выступает в стенах Московской консерватории. 3 сентября на сцене Малого зала солисты «Брамс-трио», а также лауреат международных конкурсов, кларнетист Валентин Урюпин исполнят концертную программу, приуроченную к 100-летию со дня рождения Татьяны Алексеевны Гайдамович.
Т.А. Гайдамович – заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, профессор, член Союза композиторов России, член Президиума Международного союза музыкальных деятелей. В 1947 году окончила оркестровый факультет Московской консерватории по классу виолончели Г.С. Козолупова. Сферы деятельности – педагогика (камерный ансамбль, история виолончельного искусства), научные труды в области истории музыки, исполнительского искусства, камерно-ансамблевого творчества, проблем интерпретации, музыкального образования.
«Брамс-трио» выступает с концертами в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Брукнера в Линце, залах «Отель де Вилль» в Брюсселе, «Stadtcasino» в Базеле, «Лисински-холл» в Загребе, «Сеул Арт-центре», в Большом зале Варшавской филармонии, принимает участие в международных музыкальных фестивалях в Вене, Риме, Париже, Любляне, Стамбуле, Гонконге, Мельбурне. География гастрольной деятельности ансамбля охватывает более 200 городов России, Европы, Австралии, Южной Кореи, Турции и Азербайджана. С ансамблем сотрудничали такие прославленные музыканты, как Галина Писаренко, Хибла Герзмава, Яна Иванилова, Кармен Балтроп, Юлиан Милкис, Чарльз Найдик. Обширная дискография «Брамс-трио» включает в себя сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, М.И. Глинки, А.А. Алябьева, А.С. Аренского, П.А. Пабста, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича, А.Г. Шнитке и других авторов.
Неоценимая роль в профессиональном становлении ансамбля «Брамс-трио» принадлежит профессорам Московской консерватории Т.А. Гайдамович и А.З. Бондурянскому. Первый концерт ансамбля состоялся в январе 1991 года. В 1995 году «Брамс-трио» получило статус коллектива Московской филармонии. В 1998 и 2006 годах ансамбль «Брамс-трио» был удостоен грантов Президента Российской Федерации. Ансамбль «Брамс-трио» – создатель антологии «Два столетия русского фортепианного трио» на компакт-дисках, инициатор и организатор многих масштабных проектов в области культуры, в том числе благотворительных программ «Северные музыкальные ассамблеи», «Русская музыка в старинных русских городах», «Музыкальные ассамблеи в российской провинции» и др. С 1994 года по инициативе «Брамс-трио» в Москве проводится ежегодный Международный фестиваль искусств «Арт-ноябрь».
Наталия Рубинштейн (фортепиано). Окончила МССМШ им. Гнесиных (класс Т. Зеликман), Академию музыки им. Гнесиных (класс проф. В. Троппа) и аспирантуру Московской консерватории (класс проф. А. Бондурянского). Основатель ансамбля «Брамс-трио». Лауреат Международного конкурса в Трапани (Италия, 1993) и Международного конкурса им. Й. Иоахима в Веймаре (Германия, 1996). Выступает с концертами в России, Австрии, Германии, Польше, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Турции, Азербайджане, Словении, Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии, Австралии, Гонконге, Южной Корее. Партнёрами по сцене в разные годы были А. Стеблёв, И. Зубковский, А. Лундин, Д. Васильев, В. Бальшин, А. Тростянский, А. Толпыго, Ч. Найдик, Е. Петров, Ю. Милкис, А. Князев, А. Гридчук, Г. Писаренко, А. Мартынов, Х. Герзмава, Я. Иванилова, Н. Красная, А. Фиделиа, К. Балтроп и др. Художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Арт-ноябрь». Доцент Московской консерватории. Заслуженная артистка России.
Николай Саченко (скрипка). Музыкальное образование получил в Центральной музыкальной школе (класс преп. З. Махтиной) и Московской консерватории (классы проф. С. Кравченко и В. Иванова). Лауреат Международного конкурса им. Л. Моцарта в Аугсбурге (Германия, 1995), победитель XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1998). Выступает с концертами в России, Японии, США, Китае, в странах Европы и Латинской Америки, на международных фестивалях в Пекине, Кронберге, Праге, на Фестивале М. Ростроповича в Эвиане. Сотрудничал со многими прославленными дирижерами и оркестрами, выступал в ансамблях с Ю. Башметом, Г. Кремером, Л. Хареллом, Г. Хоффманом, В. Овчинниковым, Д. Шаповаловым и др. Незабываемое впечатление произвели на музыканта творческие встречи с И. Менухиным, И. Стерном и М. Ростроповичем.
Кирилл Родин (виолончель). Окончил МССМШ им. Гнесиных (класс В. Бириной), Московскую консерваторию и аспирантуру (класс проф. Н. Шаховской). Победитель Международного конкурса «Jeunesses musicales» в Белграде (1984) и VIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1986). С 1986 года — солист Московской филармонии. Гастролирует в России и более чем в 40 странах мира. Доцент Московской консерватории. Приглашённый профессор Центральной консерватории музыки в Пекине. Член жюри многих международных конкурсов. Проводит мастер-классы в Германии, Японии, Франции, Великобритании, Южной Корее, Китае и других странах.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
3 сентября, воскресенье, 19.00
Абонемент №16
«ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ»
К 100-летию со дня рождения
Татьяны Алексеевны Гайдамович
«Брамс-трио»:
Наталия РУБИНШТЕЙН (фортепиано)
Николай САЧЕНКО (скрипка)
Кирилл РОДИН (виолончель)
В концерте принимает участие –
Валентин УРЮПИН (кларнет)
В программе:
Брамс – Трио для фортепиано, скрипки и виолончели си мажор, соч.8
– Трио для фортепиано, кларнета и виолончели ля минор, соч.114
– Трио для фортепиано, скрипки и виолончели до минор, соч.101
Т.А. Гайдамович – заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, профессор, член Союза композиторов России, член Президиума Международного союза музыкальных деятелей. В 1947 году окончила оркестровый факультет Московской консерватории по классу виолончели Г.С. Козолупова. Сферы деятельности – педагогика (камерный ансамбль, история виолончельного искусства), научные труды в области истории музыки, исполнительского искусства, камерно-ансамблевого творчества, проблем интерпретации, музыкального образования.
«Брамс-трио» выступает с концертами в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Брукнера в Линце, залах «Отель де Вилль» в Брюсселе, «Stadtcasino» в Базеле, «Лисински-холл» в Загребе, «Сеул Арт-центре», в Большом зале Варшавской филармонии, принимает участие в международных музыкальных фестивалях в Вене, Риме, Париже, Любляне, Стамбуле, Гонконге, Мельбурне. География гастрольной деятельности ансамбля охватывает более 200 городов России, Европы, Австралии, Южной Кореи, Турции и Азербайджана. С ансамблем сотрудничали такие прославленные музыканты, как Галина Писаренко, Хибла Герзмава, Яна Иванилова, Кармен Балтроп, Юлиан Милкис, Чарльз Найдик. Обширная дискография «Брамс-трио» включает в себя сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, М.И. Глинки, А.А. Алябьева, А.С. Аренского, П.А. Пабста, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича, А.Г. Шнитке и других авторов.
Неоценимая роль в профессиональном становлении ансамбля «Брамс-трио» принадлежит профессорам Московской консерватории Т.А. Гайдамович и А.З. Бондурянскому. Первый концерт ансамбля состоялся в январе 1991 года. В 1995 году «Брамс-трио» получило статус коллектива Московской филармонии. В 1998 и 2006 годах ансамбль «Брамс-трио» был удостоен грантов Президента Российской Федерации. Ансамбль «Брамс-трио» – создатель антологии «Два столетия русского фортепианного трио» на компакт-дисках, инициатор и организатор многих масштабных проектов в области культуры, в том числе благотворительных программ «Северные музыкальные ассамблеи», «Русская музыка в старинных русских городах», «Музыкальные ассамблеи в российской провинции» и др. С 1994 года по инициативе «Брамс-трио» в Москве проводится ежегодный Международный фестиваль искусств «Арт-ноябрь».
Наталия Рубинштейн (фортепиано). Окончила МССМШ им. Гнесиных (класс Т. Зеликман), Академию музыки им. Гнесиных (класс проф. В. Троппа) и аспирантуру Московской консерватории (класс проф. А. Бондурянского). Основатель ансамбля «Брамс-трио». Лауреат Международного конкурса в Трапани (Италия, 1993) и Международного конкурса им. Й. Иоахима в Веймаре (Германия, 1996). Выступает с концертами в России, Австрии, Германии, Польше, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Турции, Азербайджане, Словении, Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии, Австралии, Гонконге, Южной Корее. Партнёрами по сцене в разные годы были А. Стеблёв, И. Зубковский, А. Лундин, Д. Васильев, В. Бальшин, А. Тростянский, А. Толпыго, Ч. Найдик, Е. Петров, Ю. Милкис, А. Князев, А. Гридчук, Г. Писаренко, А. Мартынов, Х. Герзмава, Я. Иванилова, Н. Красная, А. Фиделиа, К. Балтроп и др. Художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Арт-ноябрь». Доцент Московской консерватории. Заслуженная артистка России.
Николай Саченко (скрипка). Музыкальное образование получил в Центральной музыкальной школе (класс преп. З. Махтиной) и Московской консерватории (классы проф. С. Кравченко и В. Иванова). Лауреат Международного конкурса им. Л. Моцарта в Аугсбурге (Германия, 1995), победитель XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1998). Выступает с концертами в России, Японии, США, Китае, в странах Европы и Латинской Америки, на международных фестивалях в Пекине, Кронберге, Праге, на Фестивале М. Ростроповича в Эвиане. Сотрудничал со многими прославленными дирижерами и оркестрами, выступал в ансамблях с Ю. Башметом, Г. Кремером, Л. Хареллом, Г. Хоффманом, В. Овчинниковым, Д. Шаповаловым и др. Незабываемое впечатление произвели на музыканта творческие встречи с И. Менухиным, И. Стерном и М. Ростроповичем.
Кирилл Родин (виолончель). Окончил МССМШ им. Гнесиных (класс В. Бириной), Московскую консерваторию и аспирантуру (класс проф. Н. Шаховской). Победитель Международного конкурса «Jeunesses musicales» в Белграде (1984) и VIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1986). С 1986 года — солист Московской филармонии. Гастролирует в России и более чем в 40 странах мира. Доцент Московской консерватории. Приглашённый профессор Центральной консерватории музыки в Пекине. Член жюри многих международных конкурсов. Проводит мастер-классы в Германии, Японии, Франции, Великобритании, Южной Корее, Китае и других странах.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
3 сентября, воскресенье, 19.00
Абонемент №16
«ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ»
К 100-летию со дня рождения
Татьяны Алексеевны Гайдамович
«Брамс-трио»:
Наталия РУБИНШТЕЙН (фортепиано)
Николай САЧЕНКО (скрипка)
Кирилл РОДИН (виолончель)
В концерте принимает участие –
Валентин УРЮПИН (кларнет)
В программе:
Брамс – Трио для фортепиано, скрипки и виолончели си мажор, соч.8
– Трио для фортепиано, кларнета и виолончели ля минор, соч.114
– Трио для фортепиано, скрипки и виолончели до минор, соч.101
Источник: Ореанда