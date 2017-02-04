ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Разучить танец пчёл и узнать, как готовить хинкали, сыграть в хоккей и познакомиться с настольными играми - что ждёт москвичей и гостей города 4 и 5 февраля.

Мастер-класс Континентальной хоккейной лиги

Дата: 4 февраля

Время: 11:00–15:00

Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7

Перовский парк приглашает в субботу всех любителей хоккея. В этот день ледовую коробку разделят на три зоны. В первой участники проверят меткость в бросках по мишеням - на это им дадут десять попыток. Во второй состоится мастер-класс профессионального тренера. А в третьей участников ждёт хоккейный матч - на лёд выйдут команды из трёх человек.

Снимки на память можно будет сделать в специальной фотозоне.

Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы

Занятия из цикла "Семья в музее"

Дата: 4 февраля

Время: 12:00–15:00

Место: Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, улица Малая Грузинская, дом 15

Уроки из цикла "Семья в музее" проходят каждые выходные в Биологическом музее. 4 февраля взрослых и детей приглашают посетить три занятия.

В 12:00 и 13:00 состоится экскурсия "Когда ты ростом с муравья". Участники проверят содержимое кладовых муравейника, разучат танец пчёл и узнают, как дышат насекомые. Ведущий покажет личинку стрекозы, комара и ручейника.

В 13:00 и 14:00 гостей ждёт занятие "Смотри в оба!", на котором они увидят картинки для обнаружения слепого пятна, фасеточные линзы и стереоскоп. В это же время проведут урок "Зимний лес под микроскопом". Участники изучат всё, что можно принести из леса: ветки лиственных и хвойных деревьев, мхи, лишайники и многое другое.

Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы

Игротека Hobby World

Дата: 4 февраля

Время: 13:30–16:30

Место: культурный центр "Зеленоград", Зеленоград, Центральная площадь, дом 1

Лучшие настольные игры - как классические, так и совершенно новые - можно будет найти в культурном центре "Зеленоград". Здесь ждут тех, кто любит проводить время за играми и хочет больше узнать о них. Прийти в игротеку можно с семьёй или компанией друзей - новичкам помогут разобраться в правилах, а любители найдут единомышленников в своём хобби.

Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы

Соревнования "Лыжный туризм"

Дата: 4 и 5 февраля

Время: 08:00–16:00

Место: "Битцевский лес", улица Поляны, владение 4

На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" для школьников устроят соревнования "Лыжный туризм". В них поучаствуют более 830 ребят от 12 до 18 лет.

В первый день состязаний они пройдут контрольно-туристический маршрут, а во второй - преодолеют личные дистанции. Главная цель "Лыжного туризма" - повысить интерес молодёжи к здоровому образу жизни.

Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы

Международные соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима"

Дата: 4 и 5 февраля

Время: 15:30–19:15

Место: легкоатлетический комплекс ЦСКА, Ленинградский проспект, дом 39, строение 1

Любителей спорта ждут в легкоатлетическом комплексе ЦСКА, где пройдут международные соревнования "Русская зима". В них примут участие около 200 спортсменов со всего мира.

Здесь же состоится турнир "Детская русская зима". Ребята от трёх до десяти лет посоревнуются в беге на 60 метров и на 60 метров с барьерами. А начинающие спортсмены 12–13 лет поборются за первенство Всероссийской федерации лёгкой атлетики "Новые звёзды русской зимы".

В этом году состязания "Русская зима" пройдут в 26-й раз.

Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы

Экскурсии в выставочный центр "Рабочий и колхозница"

Дата: 4 февраля

Время: 17:00–18:30

Место: выставочный центр "Рабочий и колхозница", проспект Мира, дом 123б

Вместе с проектом "Москва глазами инженера" жители и гости столицы смогут попасть на экскурсию в выставочный центр "Рабочий и колхозница". Её участникам расскажут о том, кто придумал и построил этот монумент, почему он сделан из нержавеющей стали, а также какой эффект памятник произвёл на Всемирной выставке 1937 года в Париже.

Экскурсии состоятся 4, 11, 18, 25 февраля и в этих же числах в марте. Пройти предварительную регистрацию и купить билеты можно на сайте проекта.

Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы

Встреча "Дегустация с историей"

Дата: 5 февраля

Время: 13:00–14:00

Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13

На центральной площади Лианозовского парка москвичей угостят вкуснейшим горячим блюдом из теста - хинкали. Все желающие не только попробуют их, но и узнают, как они появились и как правильно их готовить.

Такие мероприятия в парке уже стали традицией. Вход свободный.