Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные
04.02.2017, 08:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Разучить танец пчёл и узнать, как готовить хинкали, сыграть в хоккей и познакомиться с настольными играми - что ждёт москвичей и гостей города 4 и 5 февраля.
Мастер-класс Континентальной хоккейной лиги
Дата: 4 февраля
Время: 11:00–15:00
Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7
Перовский парк приглашает в субботу всех любителей хоккея. В этот день ледовую коробку разделят на три зоны. В первой участники проверят меткость в бросках по мишеням - на это им дадут десять попыток. Во второй состоится мастер-класс профессионального тренера. А в третьей участников ждёт хоккейный матч - на лёд выйдут команды из трёх человек.
Снимки на память можно будет сделать в специальной фотозоне.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Занятия из цикла "Семья в музее"
Дата: 4 февраля
Время: 12:00–15:00
Место: Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, улица Малая Грузинская, дом 15
Уроки из цикла "Семья в музее" проходят каждые выходные в Биологическом музее. 4 февраля взрослых и детей приглашают посетить три занятия.
В 12:00 и 13:00 состоится экскурсия "Когда ты ростом с муравья". Участники проверят содержимое кладовых муравейника, разучат танец пчёл и узнают, как дышат насекомые. Ведущий покажет личинку стрекозы, комара и ручейника.
В 13:00 и 14:00 гостей ждёт занятие "Смотри в оба!", на котором они увидят картинки для обнаружения слепого пятна, фасеточные линзы и стереоскоп. В это же время проведут урок "Зимний лес под микроскопом". Участники изучат всё, что можно принести из леса: ветки лиственных и хвойных деревьев, мхи, лишайники и многое другое.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Игротека Hobby World
Дата: 4 февраля
Время: 13:30–16:30
Место: культурный центр "Зеленоград", Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
Лучшие настольные игры - как классические, так и совершенно новые - можно будет найти в культурном центре "Зеленоград". Здесь ждут тех, кто любит проводить время за играми и хочет больше узнать о них. Прийти в игротеку можно с семьёй или компанией друзей - новичкам помогут разобраться в правилах, а любители найдут единомышленников в своём хобби.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Соревнования "Лыжный туризм"
Дата: 4 и 5 февраля
Время: 08:00–16:00
Место: "Битцевский лес", улица Поляны, владение 4
На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" для школьников устроят соревнования "Лыжный туризм". В них поучаствуют более 830 ребят от 12 до 18 лет.
В первый день состязаний они пройдут контрольно-туристический маршрут, а во второй - преодолеют личные дистанции. Главная цель "Лыжного туризма" - повысить интерес молодёжи к здоровому образу жизни.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Международные соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима"
Дата: 4 и 5 февраля
Время: 15:30–19:15
Место: легкоатлетический комплекс ЦСКА, Ленинградский проспект, дом 39, строение 1
Любителей спорта ждут в легкоатлетическом комплексе ЦСКА, где пройдут международные соревнования "Русская зима". В них примут участие около 200 спортсменов со всего мира.
Здесь же состоится турнир "Детская русская зима". Ребята от трёх до десяти лет посоревнуются в беге на 60 метров и на 60 метров с барьерами. А начинающие спортсмены 12–13 лет поборются за первенство Всероссийской федерации лёгкой атлетики "Новые звёзды русской зимы".
В этом году состязания "Русская зима" пройдут в 26-й раз.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Экскурсии в выставочный центр "Рабочий и колхозница"
Дата: 4 февраля
Время: 17:00–18:30
Место: выставочный центр "Рабочий и колхозница", проспект Мира, дом 123б
Вместе с проектом "Москва глазами инженера" жители и гости столицы смогут попасть на экскурсию в выставочный центр "Рабочий и колхозница". Её участникам расскажут о том, кто придумал и построил этот монумент, почему он сделан из нержавеющей стали, а также какой эффект памятник произвёл на Всемирной выставке 1937 года в Париже.
Экскурсии состоятся 4, 11, 18, 25 февраля и в этих же числах в марте. Пройти предварительную регистрацию и купить билеты можно на сайте проекта.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Встреча "Дегустация с историей"
Дата: 5 февраля
Время: 13:00–14:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
На центральной площади Лианозовского парка москвичей угостят вкуснейшим горячим блюдом из теста - хинкали. Все желающие не только попробуют их, но и узнают, как они появились и как правильно их готовить.
Такие мероприятия в парке уже стали традицией. Вход свободный.
Мастер-класс Континентальной хоккейной лиги
Дата: 4 февраля
Время: 11:00–15:00
Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7
Перовский парк приглашает в субботу всех любителей хоккея. В этот день ледовую коробку разделят на три зоны. В первой участники проверят меткость в бросках по мишеням - на это им дадут десять попыток. Во второй состоится мастер-класс профессионального тренера. А в третьей участников ждёт хоккейный матч - на лёд выйдут команды из трёх человек.
Снимки на память можно будет сделать в специальной фотозоне.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Занятия из цикла "Семья в музее"
Дата: 4 февраля
Время: 12:00–15:00
Место: Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, улица Малая Грузинская, дом 15
Уроки из цикла "Семья в музее" проходят каждые выходные в Биологическом музее. 4 февраля взрослых и детей приглашают посетить три занятия.
В 12:00 и 13:00 состоится экскурсия "Когда ты ростом с муравья". Участники проверят содержимое кладовых муравейника, разучат танец пчёл и узнают, как дышат насекомые. Ведущий покажет личинку стрекозы, комара и ручейника.
В 13:00 и 14:00 гостей ждёт занятие "Смотри в оба!", на котором они увидят картинки для обнаружения слепого пятна, фасеточные линзы и стереоскоп. В это же время проведут урок "Зимний лес под микроскопом". Участники изучат всё, что можно принести из леса: ветки лиственных и хвойных деревьев, мхи, лишайники и многое другое.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Игротека Hobby World
Дата: 4 февраля
Время: 13:30–16:30
Место: культурный центр "Зеленоград", Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
Лучшие настольные игры - как классические, так и совершенно новые - можно будет найти в культурном центре "Зеленоград". Здесь ждут тех, кто любит проводить время за играми и хочет больше узнать о них. Прийти в игротеку можно с семьёй или компанией друзей - новичкам помогут разобраться в правилах, а любители найдут единомышленников в своём хобби.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Соревнования "Лыжный туризм"
Дата: 4 и 5 февраля
Время: 08:00–16:00
Место: "Битцевский лес", улица Поляны, владение 4
На территории природно-исторического парка "Битцевский лес" для школьников устроят соревнования "Лыжный туризм". В них поучаствуют более 830 ребят от 12 до 18 лет.
В первый день состязаний они пройдут контрольно-туристический маршрут, а во второй - преодолеют личные дистанции. Главная цель "Лыжного туризма" - повысить интерес молодёжи к здоровому образу жизни.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Международные соревнования по лёгкой атлетике "Русская зима"
Дата: 4 и 5 февраля
Время: 15:30–19:15
Место: легкоатлетический комплекс ЦСКА, Ленинградский проспект, дом 39, строение 1
Любителей спорта ждут в легкоатлетическом комплексе ЦСКА, где пройдут международные соревнования "Русская зима". В них примут участие около 200 спортсменов со всего мира.
Здесь же состоится турнир "Детская русская зима". Ребята от трёх до десяти лет посоревнуются в беге на 60 метров и на 60 метров с барьерами. А начинающие спортсмены 12–13 лет поборются за первенство Всероссийской федерации лёгкой атлетики "Новые звёзды русской зимы".
В этом году состязания "Русская зима" пройдут в 26-й раз.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Экскурсии в выставочный центр "Рабочий и колхозница"
Дата: 4 февраля
Время: 17:00–18:30
Место: выставочный центр "Рабочий и колхозница", проспект Мира, дом 123б
Вместе с проектом "Москва глазами инженера" жители и гости столицы смогут попасть на экскурсию в выставочный центр "Рабочий и колхозница". Её участникам расскажут о том, кто придумал и построил этот монумент, почему он сделан из нержавеющей стали, а также какой эффект памятник произвёл на Всемирной выставке 1937 года в Париже.
Экскурсии состоятся 4, 11, 18, 25 февраля и в этих же числах в марте. Пройти предварительную регистрацию и купить билеты можно на сайте проекта.
Дегустация с историей, лыжный туризм и игротека ждут москвичей в выходные. Официальный сайт Мэра Москвы
Встреча "Дегустация с историей"
Дата: 5 февраля
Время: 13:00–14:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
На центральной площади Лианозовского парка москвичей угостят вкуснейшим горячим блюдом из теста - хинкали. Все желающие не только попробуют их, но и узнают, как они появились и как правильно их готовить.
Такие мероприятия в парке уже стали традицией. Вход свободный.