ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Празднование Всемирного дня снега стало традицией на горном курорте Сочи – "Роза Хутор". В этом году оно намечено на 15 января.

На высоте 1170 метров будет построена настоящая снежная крепость. Здесь же пройдут соревнования на точность бросания снежков, снежковая битва, а также игры, викторины, конкурсы, различные мастер-классы и многое другое.

Необычный праздник, призванный вовлечь молодёжь в активный образ жизни и повысить интерес к зимним видам спорта, появился несколько лет назад по инициативе Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).
 

 