День снега отметят в Сочи
11.01.2017, 10:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Празднование Всемирного дня снега стало традицией на горном курорте Сочи – "Роза Хутор". В этом году оно намечено на 15 января.
На высоте 1170 метров будет построена настоящая снежная крепость. Здесь же пройдут соревнования на точность бросания снежков, снежковая битва, а также игры, викторины, конкурсы, различные мастер-классы и многое другое.
Необычный праздник, призванный вовлечь молодёжь в активный образ жизни и повысить интерес к зимним видам спорта, появился несколько лет назад по инициативе Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).
На высоте 1170 метров будет построена настоящая снежная крепость. Здесь же пройдут соревнования на точность бросания снежков, снежковая битва, а также игры, викторины, конкурсы, различные мастер-классы и многое другое.
Необычный праздник, призванный вовлечь молодёжь в активный образ жизни и повысить интерес к зимним видам спорта, появился несколько лет назад по инициативе Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).