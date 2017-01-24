День студента будет отмечаться в более 20 культурных центрах Москвы
24.01.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Около 20 культурных центров подготовили праздничные мероприятия ко Дню студента, который ежегодно отмечается в России 25 января. Концертные программы, спектакли и выставки познакомят с историей праздника, а книжные экспозиции расскажут о жизни и творчестве известных людей.
Так, во дворце культуры «Капотня» приглашают поучаствовать в тематическом квесте «Невероятные приключения Татьяны» и фотоконкурсе «Студент, лови момент». Дворец культуры «Салют» предлагает покататься на катке.
Повеселиться от души можно будет на дискотеке «Татьянин день — студентов праздник» в доме культуры «Заречье».
В культурном центре «Москвич» можно посетить IX молодёжный фестиваль «Играем jazz с Гараняном». Юные музыканты Москвы и специальные гости сыграют хорошо знакомые и малоизвестные джазовые пьесы.
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в московских парках. 25 января вход на катки в 17 московских парках для студентов дневных и вечерних отделений столичных вузов будет бесплатным. Среди них Парк Горького, «Сокольники», сад «Эрмитаж» и другие. Чтобы принять участие в акции, нужно предъявить студенческий билет. А все девушки по имени Татьяна в честь Татьяниного дня получат скидку 50 процентов на прокат коньков.
В этом году праздничные мероприятия в День российского студенчества впервые организует Московский зоопарк. На его территории запустят бесплатный тематический квест, участниками которого смогут стать студенты всех отделений.
Учащимся вузов предстоит пройти испытания на смекалку и сообразительность. В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота — максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной ёмкости.
Так, во дворце культуры «Капотня» приглашают поучаствовать в тематическом квесте «Невероятные приключения Татьяны» и фотоконкурсе «Студент, лови момент». Дворец культуры «Салют» предлагает покататься на катке.
Повеселиться от души можно будет на дискотеке «Татьянин день — студентов праздник» в доме культуры «Заречье».
В культурном центре «Москвич» можно посетить IX молодёжный фестиваль «Играем jazz с Гараняном». Юные музыканты Москвы и специальные гости сыграют хорошо знакомые и малоизвестные джазовые пьесы.
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут и в московских парках. 25 января вход на катки в 17 московских парках для студентов дневных и вечерних отделений столичных вузов будет бесплатным. Среди них Парк Горького, «Сокольники», сад «Эрмитаж» и другие. Чтобы принять участие в акции, нужно предъявить студенческий билет. А все девушки по имени Татьяна в честь Татьяниного дня получат скидку 50 процентов на прокат коньков.
В этом году праздничные мероприятия в День российского студенчества впервые организует Московский зоопарк. На его территории запустят бесплатный тематический квест, участниками которого смогут стать студенты всех отделений.
Учащимся вузов предстоит пройти испытания на смекалку и сообразительность. В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота — максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной ёмкости.