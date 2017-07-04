Денис Мажуков представит в ММДМ программу "Летний вечер в стиле рок-н-ролл"
04.07.2017, 14:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Певец, композитор и пианист Денис Мажуков вместе со своим бэндом представят программу «Летний вечер в стиле рок-н-ролл» в Театральном зале Дома музыки 5 июля.
Денис Мажуков завоевал признание публики, исполняя музыку в стиле буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. Западные критики присвоили ему титул российского короля рок-н-ролла. «Помните, как Элвис приводил публику в восторг, подергивая плечами, дрыгая ногами в такт и делая резкие неожиданные выпады во время исполнения своих песен? Денис Мажуков оказался ничуть не хуже Элвиса.Играл на рояле с невероятной скоростью, время от времени поднимал правую ногу и брал аккорды ботинком, убирал стул и извлекал звуки из рояля стоя, а на последней композиции под названием "WholelottaShakin Goin On» и вовсе взобрался на рояль»», - отзывался о выступлении исполнителя обозреватель «Радио Майами».
Пианист получил лестные отзывы о своём творчестве от легендарных Чака Берри и Джерри Ли Льюиса, в московских концертах которых принимал участие. Он был первым отечественным музыкантом, записавшим альбом на студии SunRecords в Мемфисе, где в 1950-60-х годах записывались Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джонни Кэш, Джерри Ли Льюис, Рой Орбисон и другие пионеры рок-н-ролла. О себе Денис Мажуков говорит так: «Рок-н-ролл течёт по моим венам, это музыка, которую я играю и с которой живу всю свою жизнь».
Денис Мажуков завоевал признание публики, исполняя музыку в стиле буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. Западные критики присвоили ему титул российского короля рок-н-ролла. «Помните, как Элвис приводил публику в восторг, подергивая плечами, дрыгая ногами в такт и делая резкие неожиданные выпады во время исполнения своих песен? Денис Мажуков оказался ничуть не хуже Элвиса.Играл на рояле с невероятной скоростью, время от времени поднимал правую ногу и брал аккорды ботинком, убирал стул и извлекал звуки из рояля стоя, а на последней композиции под названием "WholelottaShakin Goin On» и вовсе взобрался на рояль»», - отзывался о выступлении исполнителя обозреватель «Радио Майами».
Пианист получил лестные отзывы о своём творчестве от легендарных Чака Берри и Джерри Ли Льюиса, в московских концертах которых принимал участие. Он был первым отечественным музыкантом, записавшим альбом на студии SunRecords в Мемфисе, где в 1950-60-х годах записывались Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джонни Кэш, Джерри Ли Льюис, Рой Орбисон и другие пионеры рок-н-ролла. О себе Денис Мажуков говорит так: «Рок-н-ролл течёт по моим венам, это музыка, которую я играю и с которой живу всю свою жизнь».
Источник: Пресс-служба ММДМ