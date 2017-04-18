Дипломное сочинение Чайковского прозвучит в Русском музее
18.04.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 апреля 2017 года, 18 часов 30 минут в зале Бруни Государственного Русского музея состоится исполнение кантаты Чайковского "К радости" — дипломного сочинения, написанного знаменитым выпускником Петербургской консерватории к окончанию Almamater, а также пройдёт презентация нового тома Академического полного собрания сочинений П.И. Чайковского (Издательство MPI. Челябинск, 2016, научный редактор тома Тамара Сквирская).
Исполнители - солисты, хор и оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени. Н.А. Римского-Корсакова. Дирижёр — Аркадий Штейнлухт. Концерт-презентация состоится в рамках XIX Чтений отдела рукописей библиотеки Санкт-Петербургской консерватории и Встречи международного общества "Друзья Русского музея". Мероприятие посвящено 155-летию Петербургской консерватории и 70-летию со дня рождения Полины Ефимовны Вайдман (1947–2016) — выдающегося исследователя творчества Чайковского, инициатора и научного руководителя АПСС Чайковского.
Чтения отдела рукописей библиотеки Санкт-Петербургской консерватории – ежегодная международная конференция по вопросам изучения музыкальных архивов, проводится с 1996 года. Доклады XIX Чтений, которые посвящаются 155-летию Санкт-Петербургской консерватории, стартуют 24 апреля 2017 в 11 часов в консерватории (улица Глинки, д.2, начало в 11 часов). На мероприятии выступят представители ведущих музыкальных и научных учреждений, среди которых: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Государственный мемориальный музей-заповедник П.И. Чайковского, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича, Российская национальная библиотека, Международное общество Чайковского и др.
Пётр Ильич Чайковский – первый и самый знаменитый выпускник Петербургской консерватории. Масштабный проект "Академическое полное собрание сочинений Чайковского" (АПСС), в котором все сочинения композитора печатаются в точном соответствии с авторскими рукописями и другими первоисточниками, осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ, первые тома вышли в 2015 году к 175-летию композитора. Ведущие учреждения – Государственный институт искусствознания (ГИИ, Москва), Государственный мемориальный музыкальный Музей-заповедник Чайковского (ГМЗЧ, Клин). В подготовке тома 1 серии IV приняла самое активное участие Санкт-Петербургская консерватория, в фондах которой хранится уникальная подлинная рукопись кантаты Чайковского "К радости" — дипломного сочинения, написанного к окончанию консерватории в 1865 году Первое исполнение состоялось на публичном выпускном экзамене 29 декабря 1865 года в Театральном зале Михайловского дворца. Именно в этом зале (ныне зал Бруни Русского Музея) состоится торжественный концерт-презентация 25 апреля 2017 года. В презентации принимают участие ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, директор Русского музея Владимир Гусев, директор ГМЗЧ (Клин) Галина Белонович, директор ГИИ Наталья Сиповская, руководитель проекта АПСС (с 2017 года) Ада Айнбиндер, член научно-редакционного совета АПСС Тамара Сквирская, представители издательства MPI.
Исполнители - солисты, хор и оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени. Н.А. Римского-Корсакова. Дирижёр — Аркадий Штейнлухт. Концерт-презентация состоится в рамках XIX Чтений отдела рукописей библиотеки Санкт-Петербургской консерватории и Встречи международного общества "Друзья Русского музея". Мероприятие посвящено 155-летию Петербургской консерватории и 70-летию со дня рождения Полины Ефимовны Вайдман (1947–2016) — выдающегося исследователя творчества Чайковского, инициатора и научного руководителя АПСС Чайковского.
Чтения отдела рукописей библиотеки Санкт-Петербургской консерватории – ежегодная международная конференция по вопросам изучения музыкальных архивов, проводится с 1996 года. Доклады XIX Чтений, которые посвящаются 155-летию Санкт-Петербургской консерватории, стартуют 24 апреля 2017 в 11 часов в консерватории (улица Глинки, д.2, начало в 11 часов). На мероприятии выступят представители ведущих музыкальных и научных учреждений, среди которых: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Государственный мемориальный музей-заповедник П.И. Чайковского, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича, Российская национальная библиотека, Международное общество Чайковского и др.
Пётр Ильич Чайковский – первый и самый знаменитый выпускник Петербургской консерватории. Масштабный проект "Академическое полное собрание сочинений Чайковского" (АПСС), в котором все сочинения композитора печатаются в точном соответствии с авторскими рукописями и другими первоисточниками, осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ, первые тома вышли в 2015 году к 175-летию композитора. Ведущие учреждения – Государственный институт искусствознания (ГИИ, Москва), Государственный мемориальный музыкальный Музей-заповедник Чайковского (ГМЗЧ, Клин). В подготовке тома 1 серии IV приняла самое активное участие Санкт-Петербургская консерватория, в фондах которой хранится уникальная подлинная рукопись кантаты Чайковского "К радости" — дипломного сочинения, написанного к окончанию консерватории в 1865 году Первое исполнение состоялось на публичном выпускном экзамене 29 декабря 1865 года в Театральном зале Михайловского дворца. Именно в этом зале (ныне зал Бруни Русского Музея) состоится торжественный концерт-презентация 25 апреля 2017 года. В презентации принимают участие ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, директор Русского музея Владимир Гусев, директор ГМЗЧ (Клин) Галина Белонович, директор ГИИ Наталья Сиповская, руководитель проекта АПСС (с 2017 года) Ада Айнбиндер, член научно-редакционного совета АПСС Тамара Сквирская, представители издательства MPI.