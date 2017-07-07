Диссертационный совет Белгородского госуниверситета подтвердил докторскую степень Владимира Мединского
07.07.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета (НИУ "БелГУ") рассмотрел оспариваемую докторскую диссертацию Министра культуры РФ Владимира Мединского и не нашёл нарушений в получении им учёной степени, а также подтвердил научную ценность его диссертации.
«Признать необоснованными утверждения заявителей и согласиться с присвоением Мединскому Владимиру Ростиславовичу учёной степени доктора исторических наук», - говорится в заключении диссертационного совета. «За» решение проголосовали 19 членов совета, 3 человека воздержались. «Против» не проголосовал никто.
«Компетентные учёные Белгородского университета детально и внимательно изучили это дело и пришли к выводу, что все доводы заявителей, которые они приводили ещё в прошлом году, несостоятельны. Были рассмотрены различные положения этого заявления, касающиеся и географических, и исторических понятий. Стало ясно, что некомпетентными были именно авторы заявления, а не автор диссертации», - рассказал об итогах работы диссертационного совета заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков.
По мнению Мягкова, распределение голосов при голосовании показывает, что в диссертационном совете Белгородского университета существует различные мнения и подходы к историческому знанию, познанию истории, методологии её изучения. «Это лишь укрепляет нашу уверенность в том, что было принято действительно грамотное, взвешенное и обоснованное решение», - сказал он.
«Признать необоснованными утверждения заявителей и согласиться с присвоением Мединскому Владимиру Ростиславовичу учёной степени доктора исторических наук», - говорится в заключении диссертационного совета. «За» решение проголосовали 19 членов совета, 3 человека воздержались. «Против» не проголосовал никто.
«Компетентные учёные Белгородского университета детально и внимательно изучили это дело и пришли к выводу, что все доводы заявителей, которые они приводили ещё в прошлом году, несостоятельны. Были рассмотрены различные положения этого заявления, касающиеся и географических, и исторических понятий. Стало ясно, что некомпетентными были именно авторы заявления, а не автор диссертации», - рассказал об итогах работы диссертационного совета заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков.
По мнению Мягкова, распределение голосов при голосовании показывает, что в диссертационном совете Белгородского университета существует различные мнения и подходы к историческому знанию, познанию истории, методологии её изучения. «Это лишь укрепляет нашу уверенность в том, что было принято действительно грамотное, взвешенное и обоснованное решение», - сказал он.
Источник: Министерство культуры