Джазовый пианист Даниил Крамер выступит 21 мая на сцене Малого зала Московской консерватории
17.05.2017, 15:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заслуженный артист России, выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза во всём мире Даниил Крамер выступит 21 мая на сцене Малого зала Московской консерватории в сопровождении саксофонистов Александра Бриля и Дмитрия Бриля и контрабасиста Сергея Васильева.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
21 мая, воскресенье, 19.00
Абонемент №30
«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА»
Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Александр БРИЛЬ(тенор-саксофон)
Дмитрий БРИЛЬ (сопрано-саксофон)
Сергей ВАСИЛЬЕВ (контрабас)
Крамер — уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит консерваторцам яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придется по вкусу самому взыскательному слушателю.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
21 мая, воскресенье, 19.00
Абонемент №30
«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА»
Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Александр БРИЛЬ(тенор-саксофон)
Дмитрий БРИЛЬ (сопрано-саксофон)
Сергей ВАСИЛЬЕВ (контрабас)
Крамер — уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит консерваторцам яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придется по вкусу самому взыскательному слушателю.