Для крещенских купаний в Москве подготовят 62 майны и 10 купелей
11.01.2017, 19:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь с 18 на 19 января в Москве пройдут традиционные крещенские купания. К празднику подготовят 60 мест, где сделают 62 майны и 10 купелей. Рядом оборудуют места для обогрева, безопасные подходы и спуски, а также точки с горячими напитками. В каждом месте будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские бригады. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Спасатели советуют купальщикам соблюдать правила безопасности. Окунаться в воду нужно только в специально оборудованных майнах и купелях. Не стоит находиться в проруби дольше минуты, чтобы не переохладиться. Лучше запастись тёплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами. В состоянии алкогольного опьянения погружаться в воду запрещено. После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
В 2013 году в обряде участвовали почти 93 тысяч человек, в 2014-м - около 95 тысяч. В 2015-м при нулевой температуре воздуха в майны и купели окунулись больше 112 тысяч человек, а в 2016-м при минус 15 градусах - свыше 105 тысяч. При этом больше всего верующих собрались в крещенскую ночь возле купелей в Восточном округе (12,3 тысячи). В этом году ожидается, что в крещенских купаниях примут участие около 117 тысяч человек.
Спасатели советуют купальщикам соблюдать правила безопасности. Окунаться в воду нужно только в специально оборудованных майнах и купелях. Не стоит находиться в проруби дольше минуты, чтобы не переохладиться. Лучше запастись тёплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами. В состоянии алкогольного опьянения погружаться в воду запрещено. После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
В 2013 году в обряде участвовали почти 93 тысяч человек, в 2014-м - около 95 тысяч. В 2015-м при нулевой температуре воздуха в майны и купели окунулись больше 112 тысяч человек, а в 2016-м при минус 15 градусах - свыше 105 тысяч. При этом больше всего верующих собрались в крещенскую ночь возле купелей в Восточном округе (12,3 тысячи). В этом году ожидается, что в крещенских купаниях примут участие около 117 тысяч человек.