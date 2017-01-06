Для формирования ландшафтных зон московского парка "Зарядья" закупили климатическое оборудование
06.01.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Закуплено всё климатическое оборудование для формирования ландшафтных зон будущего парка «Зарядье», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Кроме того, сейчас ведётся тестирование информационных систем, необходимых для обеспечения работы всех интерактивных сервисов и климатических зон в парке», — сказал он.
Работы по строительству парка возобновили 2 января. Сейчас на объекте трудятся около двух тысяч человек.
«Кроме того, сейчас ведётся тестирование информационных систем, необходимых для обеспечения работы всех интерактивных сервисов и климатических зон в парке», — сказал он.
Работы по строительству парка возобновили 2 января. Сейчас на объекте трудятся около двух тысяч человек.