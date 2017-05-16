ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Квест «Выпускной в Биологическом музее» для учеников начальных классов подготовил Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

С 19 мая по 30 мая они смогут в игровой форме познакомиться с биологией, химией и физикой и провести увлекательные опыты и эксперименты. А ещё ребятам расскажут, как в древние времена люди охотились на мамонтов и добывали огонь.

Юные исследователи разделятся на три команды. Им предстоит пройти несколько этапов, каждый из которых подарит ключ или подсказку для выполнения других заданий. Всем путешественникам вручат подарки от музея.