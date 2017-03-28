Для участия в фестивале "Интермузей 2017" зарегистрировались 334 музея
28.03.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для участия в фестивале «Интермузей 2017» подали заявки 334 музея, среди них 65 федеральных музеев, 165 региональных, 52 муниципальных и 55 частных. В 2016 году зарегистрировались 316 музеев, в 2015 - 286.
Музеи, прошедшие первый этап отбора, получают возможность представить себя в экспозиции фестиваля. Заявки подаются на участие в одной или нескольких номинациях: лучший научно-исследовательский музейный проект; лучший проект в сфере музейного образования; лучший проект в сфере информационных технологий; лучший проект, направленный на социальное взаимодействие. Жюри фестиваля «Интермузей 2017» предстоит оценить 414 презентаций проектов. Они определят участников экспозиции, прошедших во второй тур конкурса. Результаты будут известны после 5 апреля.
По решению оргкомитета фестиваля, оформление стенда не будет учитываться при оценке проектов, поданных на основной конкурс. Однако музеям будет предложено отразить в оформлении тему фестиваля, то есть своё будущее.
Оценивать экспозицию в этом году будут партнёры фестиваля. Например, компания «Радио Гид» выберет региональный музей с наиболее интересно оформленным стендом. Наградой за творческий подход станет полный комплект оборудования для проведения групповых экскурсий до 40 человек.
Государственный центральный музей кино, как и в прошлом году, определит участников фестиваля, которые продемонстрируют вовлечённость кинематографа в свои проекты. Подробности номинации на сайте фестиваля.
Фестиваль «Интермузей» объединяет на одной площадке около трёхсот музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках мероприятия проходит деловая программа для профессионалов, множество культурных событий и мастер-классов для посетителей. В 2016 году за четыре дня работы форума его посетило более 35 тысяч человек.
Впервые фестиваль прошёл в 1999 году, проект практически сразу поддержали Правительство Москвы и Министерство культуры Российской Федерации, которое с 2010 стало году его основным организатором.
Музеи, прошедшие первый этап отбора, получают возможность представить себя в экспозиции фестиваля. Заявки подаются на участие в одной или нескольких номинациях: лучший научно-исследовательский музейный проект; лучший проект в сфере музейного образования; лучший проект в сфере информационных технологий; лучший проект, направленный на социальное взаимодействие. Жюри фестиваля «Интермузей 2017» предстоит оценить 414 презентаций проектов. Они определят участников экспозиции, прошедших во второй тур конкурса. Результаты будут известны после 5 апреля.
По решению оргкомитета фестиваля, оформление стенда не будет учитываться при оценке проектов, поданных на основной конкурс. Однако музеям будет предложено отразить в оформлении тему фестиваля, то есть своё будущее.
Оценивать экспозицию в этом году будут партнёры фестиваля. Например, компания «Радио Гид» выберет региональный музей с наиболее интересно оформленным стендом. Наградой за творческий подход станет полный комплект оборудования для проведения групповых экскурсий до 40 человек.
Государственный центральный музей кино, как и в прошлом году, определит участников фестиваля, которые продемонстрируют вовлечённость кинематографа в свои проекты. Подробности номинации на сайте фестиваля.
Фестиваль «Интермузей» объединяет на одной площадке около трёхсот музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках мероприятия проходит деловая программа для профессионалов, множество культурных событий и мастер-классов для посетителей. В 2016 году за четыре дня работы форума его посетило более 35 тысяч человек.
Впервые фестиваль прошёл в 1999 году, проект практически сразу поддержали Правительство Москвы и Министерство культуры Российской Федерации, которое с 2010 стало году его основным организатором.