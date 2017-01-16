Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия концертно-театрального комплекса "Филармония-2"
16.01.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская государственная академическая филармония создана в 1922 году и в настоящее время является ведущей концертной организацией страны. 29 января 2017 года исполняется 95 лет со дня основания Московской филармонии.
Концертный зал имени П.И.Чайковского, в котором филармония получила место постоянного размещения, был открыт 12 октября 1940 года. Для расширения концертных площадок Московской филармонии в 2014 году были начаты работы по реконструкции концертного зала в Олимпийской деревне, построенного к Олимпиаде в 1980 году, и созданию на его базе нового концертно-театрального комплекса "Филармония-2".
"Филармония-2" включает в себя большой концертный зал имени С.В.Рахманинова, театрально-концертный, игровой и виртуальный концертный залы, а также репетиционные помещения.
Торжественное открытие концертного зала имени С.В.Рахманинова состоялось в декабре 2014 года. Основной задачей при реконструкции было создание идеальных акустических условий, для чего зал был полностью реконструирован и дополнен балконами как основным инструментом для формирования естественных отражений звука. Сцена зала легко трансформируется, что позволяет реализовывать на ней не только симфонические, но и балетные, танцевальные и театральные проекты. Зал рассчитан на 1 тыс. слушателей.
Театрально-концертный зал, рассчитанный на 210 мест, предназначен для музыкальных и театральных постановок, а также выступлений камерных оркестров.
Виртуальный концертный зал оборудован современной звуковой, световой и цифровой аппаратурой, позволяющей вести высококачественные онлайн-трансляции мировых культурных событий, демонстрировать музыкальные шедевры мирового кинематографа, а также проводить образовательные программы для школьников. Зал рассчитан на 166 зрителей.
Игровой зал предусматривает проведение музыкальных и театральных программ для детей от одного года до четырёх лет и рассчитан на 50 детей с родителями.
Современный репетиционный комплекс "Филармонии-2" включает семь репетиционных залов общей площадью более 1 тыс. кв. м и предусматривает одновременно проведение репетиций нескольких музыкальных и танцевальных коллективов. Общее количество артистов, которые могут одновременно находиться в репетиционных залах, составляет 400 человек.
На реконструкцию концертно-театрального комплекса "Филармония-2" из средств федерального бюджета было выделено 1145 млн рублей.
Из выступления Дмитрия Медведева на церемонии открытия концертно-театрального комплекса "Филармония-2":
Рад сердечно приветствовать вас в новом и современном здании Московской филармонии. Совсем скоро, через две недели, Московской филармонии исполнится 95 лет, и этот комплекс – прекрасный подарок к этой дате. К сожалению, с 1940 года филармония не получала дополнительных помещений, в то время как её аудитория выросла в разы. В филармонии работают наши блестящие творческие коллективы – это оркестр русских народных инструментов имени Н.Осипова, известный на весь мир ансамбль И.Моисеева, любимый многими хор имени М.Пятницкого, знаменитые оркестры Московской филармонии, симфонический и камерный, многие другие коллективы. Теперь у них появится возможность выступать на новой площадке – "Филармонии-2".
Сейчас мы находимся в зале имени Сергея Рахманинова. Это главный концертный зал с очень качественной акустикой – это признают все. Здесь созданы практически идеальные условия для музыки. К тому же получилась и неплохая инфраструктура: на юго-западе Москвы появился многофункциональный центр.
Комплекс был создан за достаточно короткое время – два года. На реконструкцию, приобретение нового оборудования, решение всех вопросов, включая акустические, не говоря уже о ремонте самого комплекса, были выделены немалые бюджетные средства – более миллиарда рублей. Но такие инвестиции абсолютно оправданы. Это вклад в развитие нашей культуры и в мировое культурное наследие.
Творчество наших музыкантов очень высоко ценится во всём мире, потому что у нас есть школа. Но не менее важно, чтобы наших музыкантов по достоинству ценили в родной стране и это выражалось бы не только в аплодисментах (которые, уверен, прозвучат и сегодня), но и в возможности заниматься любимым делом с использованием самых современных технологий, в хорошо оснащённых залах. И, конечно, делать это дома, в России, чтобы традиции русской симфонической школы было кому подхватить, развивать и радовать публику новыми шедеврами.
Я ещё раз поздравляю всех нас с открытием "Филармонии-2", окончательным открытием всего комплекса.
Концертный зал имени П.И.Чайковского, в котором филармония получила место постоянного размещения, был открыт 12 октября 1940 года. Для расширения концертных площадок Московской филармонии в 2014 году были начаты работы по реконструкции концертного зала в Олимпийской деревне, построенного к Олимпиаде в 1980 году, и созданию на его базе нового концертно-театрального комплекса "Филармония-2".
"Филармония-2" включает в себя большой концертный зал имени С.В.Рахманинова, театрально-концертный, игровой и виртуальный концертный залы, а также репетиционные помещения.
Торжественное открытие концертного зала имени С.В.Рахманинова состоялось в декабре 2014 года. Основной задачей при реконструкции было создание идеальных акустических условий, для чего зал был полностью реконструирован и дополнен балконами как основным инструментом для формирования естественных отражений звука. Сцена зала легко трансформируется, что позволяет реализовывать на ней не только симфонические, но и балетные, танцевальные и театральные проекты. Зал рассчитан на 1 тыс. слушателей.
Театрально-концертный зал, рассчитанный на 210 мест, предназначен для музыкальных и театральных постановок, а также выступлений камерных оркестров.
Виртуальный концертный зал оборудован современной звуковой, световой и цифровой аппаратурой, позволяющей вести высококачественные онлайн-трансляции мировых культурных событий, демонстрировать музыкальные шедевры мирового кинематографа, а также проводить образовательные программы для школьников. Зал рассчитан на 166 зрителей.
Игровой зал предусматривает проведение музыкальных и театральных программ для детей от одного года до четырёх лет и рассчитан на 50 детей с родителями.
Современный репетиционный комплекс "Филармонии-2" включает семь репетиционных залов общей площадью более 1 тыс. кв. м и предусматривает одновременно проведение репетиций нескольких музыкальных и танцевальных коллективов. Общее количество артистов, которые могут одновременно находиться в репетиционных залах, составляет 400 человек.
На реконструкцию концертно-театрального комплекса "Филармония-2" из средств федерального бюджета было выделено 1145 млн рублей.
Из выступления Дмитрия Медведева на церемонии открытия концертно-театрального комплекса "Филармония-2":
Рад сердечно приветствовать вас в новом и современном здании Московской филармонии. Совсем скоро, через две недели, Московской филармонии исполнится 95 лет, и этот комплекс – прекрасный подарок к этой дате. К сожалению, с 1940 года филармония не получала дополнительных помещений, в то время как её аудитория выросла в разы. В филармонии работают наши блестящие творческие коллективы – это оркестр русских народных инструментов имени Н.Осипова, известный на весь мир ансамбль И.Моисеева, любимый многими хор имени М.Пятницкого, знаменитые оркестры Московской филармонии, симфонический и камерный, многие другие коллективы. Теперь у них появится возможность выступать на новой площадке – "Филармонии-2".
Сейчас мы находимся в зале имени Сергея Рахманинова. Это главный концертный зал с очень качественной акустикой – это признают все. Здесь созданы практически идеальные условия для музыки. К тому же получилась и неплохая инфраструктура: на юго-западе Москвы появился многофункциональный центр.
Комплекс был создан за достаточно короткое время – два года. На реконструкцию, приобретение нового оборудования, решение всех вопросов, включая акустические, не говоря уже о ремонте самого комплекса, были выделены немалые бюджетные средства – более миллиарда рублей. Но такие инвестиции абсолютно оправданы. Это вклад в развитие нашей культуры и в мировое культурное наследие.
Творчество наших музыкантов очень высоко ценится во всём мире, потому что у нас есть школа. Но не менее важно, чтобы наших музыкантов по достоинству ценили в родной стране и это выражалось бы не только в аплодисментах (которые, уверен, прозвучат и сегодня), но и в возможности заниматься любимым делом с использованием самых современных технологий, в хорошо оснащённых залах. И, конечно, делать это дома, в России, чтобы традиции русской симфонической школы было кому подхватить, развивать и радовать публику новыми шедеврами.
Я ещё раз поздравляю всех нас с открытием "Филармонии-2", окончательным открытием всего комплекса.