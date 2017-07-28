ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Медведев поздравил сценариста, кинорежиссёра, драматурга, актёра с 80-летием.



В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:



«Вам, человеку многогранного таланта, сложно быть в рамках одной профессии. Вы успешны в каждом своём проявлении – и как сценарист, и как режиссёр, а также актёр и телеведущий. Благодаря Вам появились многие замечательные художественные и анимационные фильмы, театральные постановки и телесериалы. Ваши работы – это всегда искренние картины про людей, а главное – для людей. Каждая из них поднимает важные темы, рассказывает о судьбах, о жизни и любви, о том, что волнует каждого человека. И потому они пользуются большой популярностью у зрителей, которые размышляют и переживают вместе с Вашими героями. Сегодня Вы успешно сочетаете творчество и большую общественную работу, многое делаете для развития нашего кинематографа».