ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Татьяну Догилеву с юбилеем.



«Яркое актёрское мастерство, творческая индивидуальность и обаяние помогли Вам состояться в профессии, в содружестве с известными режиссёрами создать десятки запоминающихся образов в кино и на театральной сцене. Какую бы роль Вы ни играли – лирическую или драматическую, острохарактерную или комедийную, – каждая из них отличается особой интонацией, искренностью и глубиной. И потому всегда находит отклик в сердцах людей», – говорится, в частности, в телеграмме.