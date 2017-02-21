ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Веру Алентову с юбилеем.



"Самые первые роли в кино принесли Вам большую известность. Миллионы зрителей полюбили Ваших героинь из фильмов "Москва слезам не верит", "Время желаний", "Ширли-мырли". Несмотря на множество ярких и успешных работ в кинематографе, всё же главное место в Вашей жизни принадлежит драматическому театру имени А.С. Пушкина. На этой сцене Вы создаёте самые разные образы, покоряете публику своей игрой. Незабываемыми стали Ваши работы в спектаклях "Счастливые дни", "Федра", "Любовь. Письма", "Девичник". Вы традиционно встречаете свой день рождения на сцене, и это, конечно же, огромная радость для многочисленных поклонников, которые сегодня приедут в театр, чтобы вновь увидеть Вас и подарить цветы", – говорится, в частности, в телеграмме.