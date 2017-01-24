Дмитрий Медведев поздравил киноактрису Людмилу Савельеву с юбилеем
24.01.2017, 11:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил киноактрису Людмилу Савельеву с юбилеем.
"Природа щедро одарила Вас ярким актёрским талантом, способностью создавать тончайший рисунок роли, умением делать своих героинь такими, как их представляли классики. Впервые снявшись в фильме Сергея Бондарчука “Война и мир”, Вы стали популярны и снискали искреннюю любовь миллионов зрителей у нас в стране и далеко за её пределами. Вы подарили людям очаровательную, грациозную Наташу Ростову, чей трогательный образ стал настоящим художественным творением", – говорится, в частности, в телеграмме.
"Природа щедро одарила Вас ярким актёрским талантом, способностью создавать тончайший рисунок роли, умением делать своих героинь такими, как их представляли классики. Впервые снявшись в фильме Сергея Бондарчука “Война и мир”, Вы стали популярны и снискали искреннюю любовь миллионов зрителей у нас в стране и далеко за её пределами. Вы подарили людям очаровательную, грациозную Наташу Ростову, чей трогательный образ стал настоящим художественным творением", – говорится, в частности, в телеграмме.