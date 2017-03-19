Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем заслуженного деятеля искусств Владимира Урина
19.03.2017, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Медведев поздравил генерального директора Государственного академического Большого театра России Владимира Урина с 70-летием.
«Известный театральный деятель, талантливый режиссёр и педагог, Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественной культуры.
Сегодня Вы с успехом руководите знаменитым Большим театром России. Во многом благодаря Вашему профессионализму и незаурядным организаторским способностям один из главных сценических коллективов страны бережно сохраняет свои традиции, не теряя при этом чувство времени. Здесь даже старая классика звучит не просто современно, а по-особому. Здесь воплощаются самые смелые режиссёрские замыслы, создаются по-настоящему уникальные спектакли. А также реализуются интересные интернет-проекты, с помощью которых можно совершить виртуальную экскурсию, узнать богатую историю ГАБТа, увидеть редкие кадры из балетов и опер, эскизы и декорации. А главное – почувствовать особую энергетику Большого, который полностью соответствует своему названию, является центром притяжения для миллионов людей», – говорится, в частности, в телеграмме.
«Известный театральный деятель, талантливый режиссёр и педагог, Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественной культуры.
Сегодня Вы с успехом руководите знаменитым Большим театром России. Во многом благодаря Вашему профессионализму и незаурядным организаторским способностям один из главных сценических коллективов страны бережно сохраняет свои традиции, не теряя при этом чувство времени. Здесь даже старая классика звучит не просто современно, а по-особому. Здесь воплощаются самые смелые режиссёрские замыслы, создаются по-настоящему уникальные спектакли. А также реализуются интересные интернет-проекты, с помощью которых можно совершить виртуальную экскурсию, узнать богатую историю ГАБТа, увидеть редкие кадры из балетов и опер, эскизы и декорации. А главное – почувствовать особую энергетику Большого, который полностью соответствует своему названию, является центром притяжения для миллионов людей», – говорится, в частности, в телеграмме.