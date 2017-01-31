Доход Москвы от туризма в 2016 году составил 0,5 трлн рублей
31.01.2017, 21:59
фОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 января состоялось очередное заседание президиума правительства Москвы, в ходе которого мэр города Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году столица заработала благодаря туризму 0,5 трлн руб.
Реализованные Правительством Москвы меры по благоустройству городской среды, развитию транспортной инфраструктуры, повышению безопасности, строительству гостиниц, созданию индустрии общедоступного отдыха и нового событийного календаря обеспечили большой рост турпотока в столицу.
Сергей Собянин, заседание президиума правительства Москвы, туризм
По словам Сергея Собянина, город развиват самые разные направления туризма, начиная от делового и заканчивая культурным и спортивным туризмом. "В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. И, в целом, за прошедший год туристический бизнес принёс Москве уже около 0,5 трлн руб. дохода", - сказал Сергей Собянин, подчеркнув необходимость развития такой важной отрасли, как туризм.
Сергей Собянин, заседание президиума правительства Москвы, туризм
Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, Николай Гуляев сообщил в ходе своего доклада, что с 2010 по 2016 гг. турпоток в Москву вырос на 40%.
Это говорит о том, что в Москве формируются уникальные условия для развития туризма. В 2016 году город посетило 17,5 млн туристов.
Жители российских регионов составляют 74% от общего числа туристов, посещающих Москву.
На долю иностранцев приходится 26%. Среди стран дальнего зарубежья по количеству прибытий лидируют Китай, Германия, Турция, Израиль, Франция, Италия, США, Великобритания, Испания.
В Москве есть возможности для развития практически всех видов туризма: культурно-познавательного, событийного, делового, шоппинг-туризма, детского, паломнического, образовательного, медицинского.
Традиционно популярным остаётся и семейный туризм - посещение московских родственников и друзей.
В настоящее время в Москве работают 211 крупных гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, 413 гостиниц и мини-отелей с номерным фондом менее 50 номеров, 242 хостела и 4 меблированные комнаты.
Доходы от туризма играют всё более заметную роль в экономике города. Если в 2010 г. доля туристского потребления в ВРП Москвы составляла около 1%, то в 2015 г. она увеличилась в 4 раза - до 4% ВРП (457 млрд. рублей). Это позволяет отнести туризм к одной из ведущих отраслей экономики Москвы.
Дальнейшее развитие индустрии гостеприимства позволит к 2020 г. увеличить доходы от туризма в 2 раза - до 1 трлн. рублей или 6-8% ВРП Москвы.
Реализованные Правительством Москвы меры по благоустройству городской среды, развитию транспортной инфраструктуры, повышению безопасности, строительству гостиниц, созданию индустрии общедоступного отдыха и нового событийного календаря обеспечили большой рост турпотока в столицу.
Сергей Собянин, заседание президиума правительства Москвы, туризм
По словам Сергея Собянина, город развиват самые разные направления туризма, начиная от делового и заканчивая культурным и спортивным туризмом. "В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. И, в целом, за прошедший год туристический бизнес принёс Москве уже около 0,5 трлн руб. дохода", - сказал Сергей Собянин, подчеркнув необходимость развития такой важной отрасли, как туризм.
Сергей Собянин, заседание президиума правительства Москвы, туризм
Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, Николай Гуляев сообщил в ходе своего доклада, что с 2010 по 2016 гг. турпоток в Москву вырос на 40%.
Это говорит о том, что в Москве формируются уникальные условия для развития туризма. В 2016 году город посетило 17,5 млн туристов.
Жители российских регионов составляют 74% от общего числа туристов, посещающих Москву.
На долю иностранцев приходится 26%. Среди стран дальнего зарубежья по количеству прибытий лидируют Китай, Германия, Турция, Израиль, Франция, Италия, США, Великобритания, Испания.
В Москве есть возможности для развития практически всех видов туризма: культурно-познавательного, событийного, делового, шоппинг-туризма, детского, паломнического, образовательного, медицинского.
Традиционно популярным остаётся и семейный туризм - посещение московских родственников и друзей.
В настоящее время в Москве работают 211 крупных гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, 413 гостиниц и мини-отелей с номерным фондом менее 50 номеров, 242 хостела и 4 меблированные комнаты.
Доходы от туризма играют всё более заметную роль в экономике города. Если в 2010 г. доля туристского потребления в ВРП Москвы составляла около 1%, то в 2015 г. она увеличилась в 4 раза - до 4% ВРП (457 млрд. рублей). Это позволяет отнести туризм к одной из ведущих отраслей экономики Москвы.
Дальнейшее развитие индустрии гостеприимства позволит к 2020 г. увеличить доходы от туризма в 2 раза - до 1 трлн. рублей или 6-8% ВРП Москвы.