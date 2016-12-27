ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 декабря в кинотеатре «Пионер» покажут фильм «Мой друг доктор Лиза» режиссёра Тофика Шахвердиева.

Картина посвящена Елизавете Глинке, известной также как доктор Лиза, лечившей, кормившей и поддерживающей бездомных независимо от их гражданства и национальности, и фонду «Справедливая помощь», который она организовала. Вход на киносеанс свободный.

В 2010 году лента получила премию «Ника», а также стала лучшим неигровым фильмом фестиваля «Окно в Европу».

Доктор Лиза погибла 25 декабря в авиакатастрофе над Чёрным морем. Ту-154 Минобороны России летел в Сирию, на его борту находилось 92 человека.