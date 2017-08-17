ОРЕАНДА-НОВОСТИ Открытие Дома русского зарубежья им. Солженицына запланировано на ближайшую осень.



«Буквально в течение нескольких недель мы планируем сдать полностью в эксплуатацию Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Он сейчас проходит финальную стадию наладки. Все основные работы завершены, завершается благоустройство прилегающей территории», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.



Фасад нового четырёхэтажного здания покрыли навесными панелями - «хамелеонами»: они переливаются разными цветами. Такое оформление зрительно отделит новое здание от старого. Предполагается, что в ночное время пространство между панелями и основным фасадом будет подсвечиваться.



Панели также позволят регулировать солнечный свет в помещении. В новом здании оборудован киноконцертный и выставочные залы. Также там разместился многофункциональный зал на 187 мест, в том числе пять мест для маломобильных групп населения. Современное оборудование позволит проводить в нём презентации, концерты, конференции, семинары и даже небольшие театрализованные представления. Двухуровневое подземное пространство займёт фондохранилище и паркинг.



Существующее здание Дома русского зарубежья реконструировано. На фасадах XIX века восстановлены штукатурные архитектурные детали и рисунки оконных и дверных проёмов. Над входами в здание - металлические козырьки в стилистике конца XIX — начала XX века, которые подчеркнут историческую достоверность фасада. Оконные и дверные проёмы выполнены из натурального дуба, а цоколь отделан натуральным камнем.



На крыше появился мансардный этаж, сделанный из алюминиевых витражных конструкций с двойным стеклопакетом. Внутри здания обустроены помещения для научно-исследовательских работ.



«В дальнейшем реконструируемое и строящееся здания будут объединены в один административно-выставочный корпус. Попасть из одного здания в другое можно будет по переходам с каждого из четырёх этажей»- добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.



«Как ранее отмечал Мэр Москвы С.С. Собянин, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына – уникальный в своём роде музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России. Здесь ежегодно проводятся церемонии вручения литературной премии Александра Солженицына», - также отметил Андрей Бочкарёв.