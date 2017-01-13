Дуэт Натальи Власенко и Олега Степанова исполнит Прелюды Листа и "Зарисовки" Гаврилина
13.01.2017, 18:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 января в Малом зале Консерватории открывается цикл концертов «Два рояля». Первый вечер проведёт дуэт Натальи Власенко и Олега Степанова, оба они — выпускники Московской консерватории, ныне живущие в Австралии. Оба — наследники флиеровской фортепианной школы: Наталья начинала свой творческий путь в классе Якова Владимировича, а аспирантуру заканчивала у своего отца, Льва Власенко, также учившегося у Флиера, Олег также является выпускником класса Л.Н. Власенко. Творческий союз Олега Степанова и Натальи Власенко насыщен активной деятельностью. На их счету немало совместных выступлений, выпущенных дисков.
Также с 1999 г. они являются учредителями и художественными руководителями самого крупного в Австралии национального конкурса — Конкурса пианистов им. Льва Власенко в Брисбене (The Lev Vlassenko Piano Competition). В настоящее время совместно с Олегом Степановым Наталья Власенко готовит к изданию очередной диск на звукозаписывающей фирме «Master Performers» (Австралия). В него войдут произведения Ференца Листа для фортепиано соло и для двух роялей.
В программе вечера прозвучат знаменитые Прелюды Листа и сюита «Золушка» (Прокофьев – Плетнёв), а также сочинение для фортепиано в 4 руки Гаврилина — «Зарисовки».
Имя Натальи Власенко стало известно, когда в 1977 году двадцатилетняя студентка Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского стала лауреатом Международного конкурса имени Бетховена в Вене. Успех на таком сложном соревновании, в котором приняли участие около ста пианистов, был особенно почётен. В 1986 году пианистка вошла в число победителей другого крупного Международного конкурса – имени Бузони в Больцано (Италия).
Наталья Власенко окончила Центральную музыкальную школу в классе Элеоноры Богдановны Мусаэлян и занималась в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского у выдающегося пианиста и педагога профессора Якова Владимировича Флиера. После смерти Флиера она продолжила занятия в классе своего отца, ученика Флиера, профессора Льва Николаевича Власенко. По окончании аспирантуры Наталья Власенко стала солисткой Московской филармонии.
Свою педагогическую деятельность Наталья Власенко начала в Москве в Центральной музыкальной школе при МГК имени П.И. Чайковского. В настоящее время она живёт в Австралии и сочетает свою концертную деятельность с преподаванием в Квинслендской консерватории Гриффитского университета в городе Брисбен, где возглавляет фортепианный факультет. Многие её ученики стали победителями национальных и международных конкурсов и преподавателями в консерваториях США, Великобритании, Австралии и других странах.
Пианистка концертирует и даёт мастер-классы в России, Австралии, Италии, Германии, Австрии, Японии, Новой Зеландии, Китае, Гонконге, на Тайване. Наталья Власенко играла с дирижёрами Геннадием Рождественским, Карлом Остеррайхером, Карлом Мартином, Михаилом Плетнёвым, Владимиром Вербицким, Ричардом Хикоксом и другими. Она выпустила компакт-диски в России, Австралии, Германии. В июне 2013 года Наталья Власенко была членом жюри престижного конкурса пианистов им. Бетховена в Вене.
«Природный артистический дар, свобода на сцене, глубокая эмоциональность, мягкое лирическое обаяние...» (Яков Флиер, «Современные русские пианисты»).
«Выдающаяся пианистка... Безупречный вкус, красота звучания, разнообразие динамики, безошибочное чувство ансамбля...» («Alto Adige», Италия).
«Пианистка передаёт безграничную поэтическую красоту, мастерски рисует мелодические детали и представляет технически сложные пассажи очень точно и с поразительной широтой и пластичностью звучания». (Фестиваль пианистов в Бёблингене, Германия).
Олег Степанов родился в Риге, где окончил музыкальное училище по классу фортепиано у педагога Джои Александровны Лифшиц. Затем он поступил в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в класс профессора Льва Николаевича Власенко, у него же продолжил обучение в аспирантуре. В 1988 году вместе с виолончелистом Суреном Багратуни Олег Степанов завоевал I премию и «Grand prix» на Международном конкурсе «Musique de chambrе» во Флоренции.
Пианист активно концертировал как солист и в ансамбле с выдающимся советским виолончелистом Даниилом Шафраном (Германия, Швеция, Италия, Болгария, Польша, Венгрия, Куба, Гонконг, Япония, Австралия), с которым сделал записи на радио и телевидении. Олег Степанов работал ассистентом профессора Л.Н. Власенко. С 1992 года он преподает в Квинслендской консерватории Гриффитского университета в Брисбене (Австралия).
Олег Степанов концертирует и даёт мастер-классы в Австралии, России, Германии, Сингапуре, Японии, на Тайване и других странах. Многие его ученики стали лауреатами национальных и международных конкурсов.
«Великолепный пианист, интеллект и гибкость которого в ансамбле производят глубокое впечатление». («Отечественный голос», Болгария).
«Замечательный партнёр… мягкое и деликатное туше…» («Swenska Dangbladed», Швеция).
«…пианист высокого класса… красивый звук, артистическая убеждённость, масштабность и динамическая выразительность…» («Gramma», Куба).
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 января, четверг, 19.00
АБОНЕМЕНТ №42
«ДВА РОЯЛЯ»
Наталья ВЛАСЕНКО (фортепиано)
Олег СТЕПАНОВ (фортепиано)
В программе:
Ф. Лист – Прелюды (для двух фортепиано)
В. Гаврилин – «Зарисовки» (для фортепиано в 4 руки)
С. Прокофьев – М. Плетнёв – «Золушка» (сюита для двух фортепиано)
Также с 1999 г. они являются учредителями и художественными руководителями самого крупного в Австралии национального конкурса — Конкурса пианистов им. Льва Власенко в Брисбене (The Lev Vlassenko Piano Competition). В настоящее время совместно с Олегом Степановым Наталья Власенко готовит к изданию очередной диск на звукозаписывающей фирме «Master Performers» (Австралия). В него войдут произведения Ференца Листа для фортепиано соло и для двух роялей.
В программе вечера прозвучат знаменитые Прелюды Листа и сюита «Золушка» (Прокофьев – Плетнёв), а также сочинение для фортепиано в 4 руки Гаврилина — «Зарисовки».
Имя Натальи Власенко стало известно, когда в 1977 году двадцатилетняя студентка Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского стала лауреатом Международного конкурса имени Бетховена в Вене. Успех на таком сложном соревновании, в котором приняли участие около ста пианистов, был особенно почётен. В 1986 году пианистка вошла в число победителей другого крупного Международного конкурса – имени Бузони в Больцано (Италия).
Наталья Власенко окончила Центральную музыкальную школу в классе Элеоноры Богдановны Мусаэлян и занималась в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского у выдающегося пианиста и педагога профессора Якова Владимировича Флиера. После смерти Флиера она продолжила занятия в классе своего отца, ученика Флиера, профессора Льва Николаевича Власенко. По окончании аспирантуры Наталья Власенко стала солисткой Московской филармонии.
Свою педагогическую деятельность Наталья Власенко начала в Москве в Центральной музыкальной школе при МГК имени П.И. Чайковского. В настоящее время она живёт в Австралии и сочетает свою концертную деятельность с преподаванием в Квинслендской консерватории Гриффитского университета в городе Брисбен, где возглавляет фортепианный факультет. Многие её ученики стали победителями национальных и международных конкурсов и преподавателями в консерваториях США, Великобритании, Австралии и других странах.
Пианистка концертирует и даёт мастер-классы в России, Австралии, Италии, Германии, Австрии, Японии, Новой Зеландии, Китае, Гонконге, на Тайване. Наталья Власенко играла с дирижёрами Геннадием Рождественским, Карлом Остеррайхером, Карлом Мартином, Михаилом Плетнёвым, Владимиром Вербицким, Ричардом Хикоксом и другими. Она выпустила компакт-диски в России, Австралии, Германии. В июне 2013 года Наталья Власенко была членом жюри престижного конкурса пианистов им. Бетховена в Вене.
«Природный артистический дар, свобода на сцене, глубокая эмоциональность, мягкое лирическое обаяние...» (Яков Флиер, «Современные русские пианисты»).
«Выдающаяся пианистка... Безупречный вкус, красота звучания, разнообразие динамики, безошибочное чувство ансамбля...» («Alto Adige», Италия).
«Пианистка передаёт безграничную поэтическую красоту, мастерски рисует мелодические детали и представляет технически сложные пассажи очень точно и с поразительной широтой и пластичностью звучания». (Фестиваль пианистов в Бёблингене, Германия).
Олег Степанов родился в Риге, где окончил музыкальное училище по классу фортепиано у педагога Джои Александровны Лифшиц. Затем он поступил в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в класс профессора Льва Николаевича Власенко, у него же продолжил обучение в аспирантуре. В 1988 году вместе с виолончелистом Суреном Багратуни Олег Степанов завоевал I премию и «Grand prix» на Международном конкурсе «Musique de chambrе» во Флоренции.
Пианист активно концертировал как солист и в ансамбле с выдающимся советским виолончелистом Даниилом Шафраном (Германия, Швеция, Италия, Болгария, Польша, Венгрия, Куба, Гонконг, Япония, Австралия), с которым сделал записи на радио и телевидении. Олег Степанов работал ассистентом профессора Л.Н. Власенко. С 1992 года он преподает в Квинслендской консерватории Гриффитского университета в Брисбене (Австралия).
Олег Степанов концертирует и даёт мастер-классы в Австралии, России, Германии, Сингапуре, Японии, на Тайване и других странах. Многие его ученики стали лауреатами национальных и международных конкурсов.
«Великолепный пианист, интеллект и гибкость которого в ансамбле производят глубокое впечатление». («Отечественный голос», Болгария).
«Замечательный партнёр… мягкое и деликатное туше…» («Swenska Dangbladed», Швеция).
«…пианист высокого класса… красивый звук, артистическая убеждённость, масштабность и динамическая выразительность…» («Gramma», Куба).
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 января, четверг, 19.00
АБОНЕМЕНТ №42
«ДВА РОЯЛЯ»
Наталья ВЛАСЕНКО (фортепиано)
Олег СТЕПАНОВ (фортепиано)
В программе:
Ф. Лист – Прелюды (для двух фортепиано)
В. Гаврилин – «Зарисовки» (для фортепиано в 4 руки)
С. Прокофьев – М. Плетнёв – «Золушка» (сюита для двух фортепиано)