Два кинотеатра включены в список площадок фестиваля "Путешествие по России"
08.02.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль «Путешествие по России» расширил список площадок в связи с большим количеством желающих. Ряд показов перенесли из малого зала кинотеатра «Космос» в большие залы кинотеатров «Салют» и «Юность».
Посмотреть новые документальные фильмы и встретиться с режиссёрами и путешественниками посетители фестиваля смогут до 28 февраля.
Вход на все мероприятия фестиваля останется бесплатным. Участникам нужно будет только пройти предварительную регистрацию.
Фестиваль «Путешествие по России» впервые состоялся в марте 2014 года. В рамках первого этапа были показаны кинофильмы о Республике Алтай, Архангельской области и Бурятии. Потом зрителям представили культуру и обычаи таких регионов России, как Башкирия, Дагестан, Северная Осетия, Краснодарский край, Красноярский край, Тува, Чукотка, Курильские и Командорские острова, Ненецкий автономный округ. В этот раз фестиваль посвящён Году экологии в России.
Посмотреть новые документальные фильмы и встретиться с режиссёрами и путешественниками посетители фестиваля смогут до 28 февраля.
Вход на все мероприятия фестиваля останется бесплатным. Участникам нужно будет только пройти предварительную регистрацию.
Фестиваль «Путешествие по России» впервые состоялся в марте 2014 года. В рамках первого этапа были показаны кинофильмы о Республике Алтай, Архангельской области и Бурятии. Потом зрителям представили культуру и обычаи таких регионов России, как Башкирия, Дагестан, Северная Осетия, Краснодарский край, Красноярский край, Тува, Чукотка, Курильские и Командорские острова, Ненецкий автономный округ. В этот раз фестиваль посвящён Году экологии в России.