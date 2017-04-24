Движение в центре столицы ограничат из-за подготовки к параду Победы
24.04.2017, 09:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 апреля в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади с 22:00 до 24:00.
Объехать этот участок можно по улицам Петровке, Большая Никитская, Большая Лубянка.
Водителям по возможности следует отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.
Парад Победы на Красной площади в этом году традиционно начнётся 9 мая в 10:00. В нём примут участие механизированные и пешие колонны.
В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения. Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооружённых сил России. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». В авиационной части парада над московским небом пролетят 17 вертолётов и 55 самолётов, среди которых ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-30СМ.
Объехать этот участок можно по улицам Петровке, Большая Никитская, Большая Лубянка.
Водителям по возможности следует отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.
Парад Победы на Красной площади в этом году традиционно начнётся 9 мая в 10:00. В нём примут участие механизированные и пешие колонны.
В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения. Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооружённых сил России. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». В авиационной части парада над московским небом пролетят 17 вертолётов и 55 самолётов, среди которых ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-30СМ.