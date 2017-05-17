ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На форуме "Единой России" "Культура – национальный приоритет" Председатель Партии Дмитрий Медведев принял несколько принципиальных решений, которые поддержат развитие сельских домов культуры и поспособствуют развитию национального творчества в регионах. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе "правительственного часа".

Министр сообщил, что на реализацию партпроекта "Сельские дома культуры" по линии Минкультуры РФ будет направлено 2,9 млрд рублей, ещё 300 млн выделят в рамках федеральной целевой программы. "Деньги пойдут на строительство, реконструкцию, модернизацию, оснащение домов культуры. Это позволит вводить ежегодно 120-130 ДК", - сказал Мединский.

Ещё один партпроект - "Театры малых городов" – получит 670 млн рублей на поддержку муниципальных театров в самых бедных регионах страны. "Они смогут привести в порядок декорации, костюмы, закупить необходимый инвентарь. Я уверен, что этот проект поддержит многие региональные театры", - сказал министр. Что же касается детских театров, то на них планируется выделять 300 млн рублей ежегодно.