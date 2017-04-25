ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поддержка, продвижение, раскрытие творческих возможностей личности одарённых детей и талантливой молодёжи является ключевой составляющей современной государственной культурной политики. Об этом заявила генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства Ирина Домогацкая, выступая на дискуссионной площадке "Культура и образование" форума "Единой России" "Культура – национальный приоритет", посвящённого вопросам культуры, проходящем 25 апреля в Омске.

По её словам, выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи приобретает особую актуальность в наше время. "В связи с этим "Единая Россия" предлагает Минкультуры РФ усилить меры по поиску господдержки одарённых детей и молодёжи, создать центры по выявлению и поддержке одарённых детей на базе ведущих образовательных организаций, с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Наше государство уже много делает для выявления и развития одарённых детей и молодёжи. Следует продолжать выявление и продвижение лучших практик работы с одаренными детьми, создавать условия для развития их творческих способностей в детских школах искусств", - отметила Домогацкая.

25 апреля в Омске партия "Единая Россия" проводит тематический форум "Культура – национальный приоритет", посвящённый вопросам культуры. Участники форума обсуждают состояние учреждений культуры в муниципалитетах, их доступность в сельской местности и материально-техническую базу, вопросы художественного образования, меры по поддержке одарённых детей. Именно эти вопросы избиратели зачастую поднимают на встречах с членами "Единой России" и депутатами.