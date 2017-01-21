ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Единая Россия" в 2017 году будет реализовывать два проекта в сфере культуры – "Местный дом культуры" и "Театры малых городов". Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе дискуссионной площадки "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы первого дня XVI Съезда партии "Единая Россия".

"С инициативой об этих проектах действительно выступила партия "Единая Россия". Мы сделали все расчёты совместно с министерством и абсолютно точно можем с вами участвовать в реализации этих проектов на наших территориях", - подчеркнула депутат.

В частности, Казакова рассказала о предстоящей реализации проекта "Местный дом культуры". По её словам, в 2017 году на него выделено из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Депутат заметила, что эти небольшие деньги станут первыми шагами в программе ремонта сельских клубов.

Казакова напомнила, что одним из главных тезисов предвыборной Программы Партии было улучшение качества жизни людей, как городских жителей, так и проживающих в сельской местности. "Пройдя предвыборную кампанию, мы знаем, в каком развале находятся клубы в малых городах и сёлах", - констатировала она.

"В сельских клубах идёт работа, люди держатся за них, - отметила Казакова. - Где есть такая работа, мы просто обязаны повысить там материально-техническое оснащение, сделать там ремонт".