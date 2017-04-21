Единственные в столице цветочные часы заведут 1 мая
Всего на склоне у входа в парк Победы появится 12 719 виол трёх цветов — синего, белого и жёлтого. Общая площадь посадки — более 180 квадратных метров.
Виолы начнут высаживать в клумбы уже на следующей неделе. Влагоустойчивый механизм цветочных часов находится прямо в почве. Он вращает две стрелки: часовую длиной три с половиной метра и минутную — четыре с половиной метра. На зимний период часовую станцию, каркас циферблата, стрелки и механизм демонтируют. После проводится профилактика часового механизма (очистка от грязи, смазка осей и другое). Клумбу на зиму засыпают разноцветной декоративной щепой. В апреле всё снова проверяют, смазывают и монтируют, а затем разбивают цветник.
«На клумбу “Часы” уже установили стрелки. 29 апреля, во время общегородского субботника, мы планируем высадить на циферблат и в клумбу “Москва” все цветы. В ночь с 30 апреля на 1 мая часы запустят, — сообщили в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе. — Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие, поэтому увидеть точное время на цветочных часах можно будет круглосуточно. Цветочная “Москва” также подсвечивается».