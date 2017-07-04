Егор Дружинин представит в ММДМ спектакль "Всюду жизнь"
04.07.2017, 14:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Известный танцовщик, актёр, кинорежиссёр, наставник и член жюри популярного телешоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин представляет спектакль «Всюду жизнь». Летний показ состоится в Театральном зале Московского международного Дома музыки 6 июля.
Как признается сам хореограф, в этой работе ему удалось реализовать давний замысел: создать постановку, в которой самые сильные человеческие чувства и яркие эмоции - любовь, вера, разочарование, ревность, страдание, веселье, грусть - существуют без слов, а выражены одним лишь языком танца.
«Я хотел рассказать историю о людях вне времени и пространства, которая была бы универсальна, где артист оказался на голой сцене, ничем не прикрытый, кроме музыки и танца, - объясняет Дружинин. - И мне хотелось, чтобы рассказывая эту историю, актерам было не за что прятаться, кроме своих способностей».
Динамику, ритм и особый колорит спектакля определяет его музыка. Здесь звучат самые узнаваемые мелодии Горана Бреговича - автора музыки к фильмам Кустурицы и Шеро, а репертуар румынских цыганских «биг-бэндов», таких как Fanfare Ciokarlia, соседствуют с композициями короля цыганского джаза - французского гитариста Джанго Рейнхардта. Каждый новый музыкальный фрагмент - одна из 18 историй о встречах, расставаниях, горе и счастье. В маленьком местечке на задворках Восточной Европы любят, ненавидят, плачут и танцуют. Здесь, как и всюду, - жизнь.
Как признается сам хореограф, в этой работе ему удалось реализовать давний замысел: создать постановку, в которой самые сильные человеческие чувства и яркие эмоции - любовь, вера, разочарование, ревность, страдание, веселье, грусть - существуют без слов, а выражены одним лишь языком танца.
«Я хотел рассказать историю о людях вне времени и пространства, которая была бы универсальна, где артист оказался на голой сцене, ничем не прикрытый, кроме музыки и танца, - объясняет Дружинин. - И мне хотелось, чтобы рассказывая эту историю, актерам было не за что прятаться, кроме своих способностей».
Динамику, ритм и особый колорит спектакля определяет его музыка. Здесь звучат самые узнаваемые мелодии Горана Бреговича - автора музыки к фильмам Кустурицы и Шеро, а репертуар румынских цыганских «биг-бэндов», таких как Fanfare Ciokarlia, соседствуют с композициями короля цыганского джаза - французского гитариста Джанго Рейнхардта. Каждый новый музыкальный фрагмент - одна из 18 историй о встречах, расставаниях, горе и счастье. В маленьком местечке на задворках Восточной Европы любят, ненавидят, плачут и танцуют. Здесь, как и всюду, - жизнь.
Источник: Пресс-служба ММДМ