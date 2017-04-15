Ежегодный парад трамваев прошел в Москве
15.04.2017, 17:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве прошел ежегодный парад трамваев. Мероприятие традиционно началось с пробега колонны вагонов по центру города. Основная часть торжества - выставка уникальных транспортных средств - прошла на Чистопрудном бульваре. Здесь представили 16 трамваев. Шесть из них изобразили на тематических проездных, которые можно приобрести в кассах столичной подземки.
На выставке зрители могли увидеть не только ретроэкспонаты, но и современный трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М", а также рельсоочистительный вагон "РОСТ", который тестируется в столице.
Как рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, сейчас в столичных депо 26 новых трамваев.
"15 таких составов ежедневно выходят на линию. Каждую неделю мы получаем два-три новых трамвая. "Витязи" перевезли уже более 300 тысяч пассажиров с начала эксплуатации", - отметил он.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в Москве большими темпами идет обновление этого вида транспорта.
"У нас заключен один из крупнейших в Европе контрактов на поставку в Москву новых трамвайных вагонов. Это серия "Витязь", которая была представлена здесь. Каждый год мы будем получать около 100 вагонов на протяжении трех лет. И уже сейчас обсуждаем возможность организации следующего конкурса на приобретение после этих трех лет дополнительной партии трамваев", - сказал он
Максим Ликсутов рассказал, что также активно модернизируется вся путевая трамвайная инфраструктура. В 2017–2018 годах планируется реконструировать и капитально отремонтировать 55 километров путей.
Кроме того, в этом году трамвай вернется на площадь Тверская Застава. "Это позволит перевозить несколько десятков тысяч москвичей каждый день из крайне загруженного узла у площади Белорусского вокзала", - сказал заммэра.
Ежедневно на линию выходят 800 вагонов, они перевозят около 900 тысяч пассажиров.
На выставке зрители могли увидеть не только ретроэкспонаты, но и современный трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М", а также рельсоочистительный вагон "РОСТ", который тестируется в столице.
Как рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, сейчас в столичных депо 26 новых трамваев.
"15 таких составов ежедневно выходят на линию. Каждую неделю мы получаем два-три новых трамвая. "Витязи" перевезли уже более 300 тысяч пассажиров с начала эксплуатации", - отметил он.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в Москве большими темпами идет обновление этого вида транспорта.
"У нас заключен один из крупнейших в Европе контрактов на поставку в Москву новых трамвайных вагонов. Это серия "Витязь", которая была представлена здесь. Каждый год мы будем получать около 100 вагонов на протяжении трех лет. И уже сейчас обсуждаем возможность организации следующего конкурса на приобретение после этих трех лет дополнительной партии трамваев", - сказал он
Максим Ликсутов рассказал, что также активно модернизируется вся путевая трамвайная инфраструктура. В 2017–2018 годах планируется реконструировать и капитально отремонтировать 55 километров путей.
Кроме того, в этом году трамвай вернется на площадь Тверская Застава. "Это позволит перевозить несколько десятков тысяч москвичей каждый день из крайне загруженного узла у площади Белорусского вокзала", - сказал заммэра.
Ежедневно на линию выходят 800 вагонов, они перевозят около 900 тысяч пассажиров.