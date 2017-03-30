Приношение Учителю из сочинений Дебюсси, Равеля и Прокофьева — в программе Екатерины Мечетиной. Она даст сольный концерт 10 апреля в Большом зале консерватории.

«Екатерина Мечетина — пример современного подхода к исполнению традиционной академической музыки. Представляя высокий уровень мастерства на сцене, она не забывает следить за тем, чтобы публике было радостно и приятно и слушать её, и воспринимать её артистический имидж» (радиостанция «Голос России»).

«Поразительно высокий уровень профессионализма. При блестящей технике пианистка проявила удивительную естественность, искренность и подлинную пианистическую выразительность» («Вечерняя Москва»).

Её творческие заслуги отмечены престижными общественными и государственными наградами: артистка — лауреат премии фонда «Российские музы — миру» и Министерства иностранных дел РФ «За формирование объективного образа России на мировой арене», лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры за 2010 год.

Екатерина является не только чрезвычайно востребованной солисткой, но и влиятельным общественным деятелем: она вошла в Совет по культуре и искусству при Президенте России и была удостоена ордена Екатерины Великой III степени «За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства».



БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

10 апреля, понедельник, 19.00

Абонемент №2

К ЮБИЛЕЮ С.Л. ДОРЕНСКОГО

Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)

В программе:

Дебюсси – «Бергамасская сюита», L 75

Равель – Благородные и сентиментальные вальсы

– «Вальс», хореографическая поэма

Прокофьев – Соната № 4 до минор, соч. 29

– «Ромео и Джульетта», концертная транскрипция для фортепиано фрагментов из музыки балета, соч. 75