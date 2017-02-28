ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третьяковская Галерея запускает виртуальные экскурсии ВКонтакте с помощью приложения VK Live. Первой экспозицией, которую покажут онлайн, станет «Оттепель»: пользователи услышат рассказ о важнейших феноменах эпохи. Выставочное пространство поделено на семь тематических разделов — историки кино, эксперты моды и культуры представят каждый из отделов и покажут их взаимосвязь.



Трансляции экскурсий будут проходить на официальной странице Галереи в VK по вторникам в 17:00.



Лара Бобкова, руководитель PR-отдела Третьяковской галереи: «Онлайн-пространство Третьяковской галереи такое же важное для музея, как и основные здания и экспозиции. Больше половины наших подписчиков в социальных сетях — люди, которые не могут часто ходить в Галерею, но хотят оставаться в курсе новостей музея, следить за выставками. Онлайн-трансляции сейчас новый тренд, люди очень легко и активно реагируют, просят побольше видео. Мы рады запустить с VK серию онлайн-экскурсий по выставке Оттепель и надеемся дальше продолжить и развивать такой формат».