Экспозиционная площадь выставки "Весна в Гомеле" составит 5 тыс.кв.м
02.05.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Экспозиционная площадь крупнейшей региональной выставки Беларуси "Весна в Гомеле", которая пройдёт 18-21 мая, составит 5 тыс.кв.м. Об этом сообщила генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова.
Работа по формированию списка участников выставки уже близится к завершению. Широкий спектр своей продукции и услуг представят более 200 предприятий и организаций Гомельской области, других регионов республики, стран ближнего и дальнего зарубежья, отметила Марина Филонова.
"Главное выставочное мероприятие региона пользуется большой популярностью в бизнес-среде. Например, количество поступивших заявок от экспонентов на участие в мероприятии значительно превышает возможности крытого катка МЖК "Солнечный", где разместится экспозиция", - сказала она.
Во время выставки будут организованы 3 бизнес-зоны для проведения переговоров. Её участники получат возможность установить деловые контакты, обменяться опытом с другими производителями, провести мастер-классы. С представленными здесь экспонатами смогут ознакомиться приглашенные на мероприятие представители иностранных торгово-промышленных палат, а также участники Гомельского экономического форума, который пройдёт 19 мая.
С 2014 года в рамках выставки проводится праздник ремесленников, среди участников которого - мастера из Беларуси, России, Украины и Казахстана. По состоянию на 30 апреля для участия в этом мероприятии зарегистрировалось почти 110 народных умельцев.
Выставка "Весна в Гомеле" проводится Гомельским отделением БелТПП при поддержке Гомельского облисполкома и Гомельского горисполкома. Впервые она была организована в 2000 году. Тогда в ней приняло участие около 40 белорусских предприятий.
Работа по формированию списка участников выставки уже близится к завершению. Широкий спектр своей продукции и услуг представят более 200 предприятий и организаций Гомельской области, других регионов республики, стран ближнего и дальнего зарубежья, отметила Марина Филонова.
"Главное выставочное мероприятие региона пользуется большой популярностью в бизнес-среде. Например, количество поступивших заявок от экспонентов на участие в мероприятии значительно превышает возможности крытого катка МЖК "Солнечный", где разместится экспозиция", - сказала она.
Во время выставки будут организованы 3 бизнес-зоны для проведения переговоров. Её участники получат возможность установить деловые контакты, обменяться опытом с другими производителями, провести мастер-классы. С представленными здесь экспонатами смогут ознакомиться приглашенные на мероприятие представители иностранных торгово-промышленных палат, а также участники Гомельского экономического форума, который пройдёт 19 мая.
С 2014 года в рамках выставки проводится праздник ремесленников, среди участников которого - мастера из Беларуси, России, Украины и Казахстана. По состоянию на 30 апреля для участия в этом мероприятии зарегистрировалось почти 110 народных умельцев.
Выставка "Весна в Гомеле" проводится Гомельским отделением БелТПП при поддержке Гомельского облисполкома и Гомельского горисполкома. Впервые она была организована в 2000 году. Тогда в ней приняло участие около 40 белорусских предприятий.