ОРЕАНДА-НОВОСТИ Отражение значимых для всей страны событий через призму региональной истории в период 1927-2017 годов можно увидеть в выставочном зале «Смольный», где открылась экспозиция, посвящённая 90-летию Ленинградской области.



Выставка «Вместе с историей! Вместе со страной!» представляет исторические и архивные материалы, хранящиеся в музеях-филиалах Музейного агентства Ленинградской области, а также фотографии, документы и живописные произведения из частных собраний. Среди экспонатов — копия Постановления Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года, на основании которого была образована Ленинградская область.



На выставке можно увидеть документы, живописные произведения, любительскую и профессиональную фототехнику времён СССР, трофейные немецкие фотоаппараты из частных собраний, анималистические фотографии из коллекции Нижне-Свирского государственного природного заповедника, подборки советских газет «Знамя труда» (г. Сланцы) и «Трудовая слава» (г. Тихвин). Представлены также уникальные кадры фотохроники, запечатлевшей моменты строительства Верхне-Свирской, Волхловской и Нарвской ГЭС.



Один из разделов экспозиции посвящён кинофестивалям, традиционно проходящим на территории Ленинградской области: «Окно в Европу» в Выборге и «Литература и Кино» в Гатчине, а также истории киносъёмок в регионе. Детский раздел посвящён конкурсу «Дети Атомграда», который традиционно проводится в Сосновом Бору.