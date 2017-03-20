Электронную библиотеку "Кольский Север" пополнили издания на саамском языке
20.03.2017, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась новыми изданиями на саамском языке.
Материалы выпущены Ловозерским районным национальным культурным центром. Красочные книги для детей в игровой форме «Саамские кроссворды», «Саамская раскраска», «Я говорю по-саамски и по-русски» познакомят с жизнью коренного народа Кольского полуострова, и помогут в изучении саамского языка.
Художественные произведения, учебные издания, аудиоматериалы на саамском языке доступны в электронной коллекции библиотеки «Кольский Север» в разделе «Кольские саамы».
Материалы выпущены Ловозерским районным национальным культурным центром. Красочные книги для детей в игровой форме «Саамские кроссворды», «Саамская раскраска», «Я говорю по-саамски и по-русски» познакомят с жизнью коренного народа Кольского полуострова, и помогут в изучении саамского языка.
Художественные произведения, учебные издания, аудиоматериалы на саамском языке доступны в электронной коллекции библиотеки «Кольский Север» в разделе «Кольские саамы».