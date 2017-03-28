Эндрю Тайсон выступит в Северной столице с сольным дебютом
28.03.2017, 08:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Талантливый пианист Эндрю Тайсон посетит Россию в рамках своего гастрольного тура.
15 апреля в 19.00 в Музее музыки (Шереметевский дворец) запланирована творческая встреча с артистом, а 16 апреля в 15.00 в Государственном Эрмитаже (Эрмитажный театр) состоится дебютный концерт пианиста в Санкт-Петербурге. В программе – сочинения Баха, Шопена, Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.
Эндрю Тайсон дебютировал на российской сцене в легендарном московском «Моцарт-марафоне» в январе 2014 года. Исполнение концертов В.А. Моцарта в Большом зале консерватории и в Доме музыки принесли молодому американскому пианисту славу и любовь московской публики. Его коллеги и критики были единодушны в оценках: «Эндрю Тайсон – выдающийся талант, неординарное явление в пианизме …», «в Моцарте творит чудеса», «яркая личность… играет то, что чувствует, у него свои отношения со временем, с автором, он открыт, искренен и талантлив!».
С тех пор Эндрю Тайсон несколько раз приезжал с концертами в Россию, выступал с Камерным оркестром «Виртуозы Москвы» на фестивале «Владимир Спиваков приглашает» в Светлановском зале Дома музыки и с Академическим симфоническим оркестром в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
Наследник великой фортепианной традиции, «внучатый ученик» Артура Шнабеля, у которого занимался музыкальный наставник Тайсона Клод Франк, лауреат фортепианных конкурсов в Лидсе (2012), Королевы Елизаветы в Брюсселе (2013) и триумфатор конкурса пианистов имени Гёзы Анда в Цюрихе (2015), молодой пианист обладает неповторимым мягким туше, летящим певучим звуком и элегантной виртуозностью, снискавшими ему, по словам критиков радио BBC, славу «подлинного поэта фортепиано».
Интенсивный гастрольный график музыканта охватывает США, Францию, Великобританию, Германию, Австрию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею и многие другие страны. В нынешнем сезоне состоялись премьерные выступления артиста в Карнеги Холле в Нью-Йорке, Вигмор Холле в Лондоне, на знаменитых музыкальных фестивалях в Люцерне (Швейцария), Бад Киссингене (Германия), Кольмаре (Франция).
Концерт проходит при поддержке Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге.
Билеты на творческую встречу 15 апреля можно приобрести в кассах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
Вход на концерт 16 апреля по пригласительным билетам. Заказ пригласительных по электронной почте Tiefbenkel@gmail.com до 28 марта 2017 года.
15 апреля в 19.00 в Музее музыки (Шереметевский дворец) запланирована творческая встреча с артистом, а 16 апреля в 15.00 в Государственном Эрмитаже (Эрмитажный театр) состоится дебютный концерт пианиста в Санкт-Петербурге. В программе – сочинения Баха, Шопена, Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.
Эндрю Тайсон дебютировал на российской сцене в легендарном московском «Моцарт-марафоне» в январе 2014 года. Исполнение концертов В.А. Моцарта в Большом зале консерватории и в Доме музыки принесли молодому американскому пианисту славу и любовь московской публики. Его коллеги и критики были единодушны в оценках: «Эндрю Тайсон – выдающийся талант, неординарное явление в пианизме …», «в Моцарте творит чудеса», «яркая личность… играет то, что чувствует, у него свои отношения со временем, с автором, он открыт, искренен и талантлив!».
С тех пор Эндрю Тайсон несколько раз приезжал с концертами в Россию, выступал с Камерным оркестром «Виртуозы Москвы» на фестивале «Владимир Спиваков приглашает» в Светлановском зале Дома музыки и с Академическим симфоническим оркестром в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
Наследник великой фортепианной традиции, «внучатый ученик» Артура Шнабеля, у которого занимался музыкальный наставник Тайсона Клод Франк, лауреат фортепианных конкурсов в Лидсе (2012), Королевы Елизаветы в Брюсселе (2013) и триумфатор конкурса пианистов имени Гёзы Анда в Цюрихе (2015), молодой пианист обладает неповторимым мягким туше, летящим певучим звуком и элегантной виртуозностью, снискавшими ему, по словам критиков радио BBC, славу «подлинного поэта фортепиано».
Интенсивный гастрольный график музыканта охватывает США, Францию, Великобританию, Германию, Австрию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею и многие другие страны. В нынешнем сезоне состоялись премьерные выступления артиста в Карнеги Холле в Нью-Йорке, Вигмор Холле в Лондоне, на знаменитых музыкальных фестивалях в Люцерне (Швейцария), Бад Киссингене (Германия), Кольмаре (Франция).
Концерт проходит при поддержке Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге.
Билеты на творческую встречу 15 апреля можно приобрести в кассах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
Вход на концерт 16 апреля по пригласительным билетам. Заказ пригласительных по электронной почте Tiefbenkel@gmail.com до 28 марта 2017 года.