Эстонская пианистка Аге Юурикас выступит в зале Яани Кирик
27.04.2017, 11:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 мая в 19:00 в концертном зале Яани Кирик в рамках цикла «Романтический рояль» с необычайно интересной программой выступит молодая эстонская пианистка Аге Юурикас. В её исполнении прозвучат как хорошо знакомые любителям фортепианной музыки произведения – Соната до минор Шуберта и Шесть пьес для фортепиано ор.118 Брамса, так и крайне редко исполняемые сочинения. Вы услышите виртуозные транскрипции Листа частей «Confutatis maledictis» и «Lacrymosa» из Реквиема Моцарта и транскрипции номеров из музыки балета Стравинского «Жар птица», написанные итальянским пианистом Гвидо Агости.
Аге Юурикас – эстонская пианистка с очень убедительной манерой исполнения, которая объединяет традиции русской и европейской фортепианной игры. Её любимый репертуар восходит к началу 20-го столетия, и пристрастием Аге является именно интерпретация малоизвестных и редко исполняемых произведений, а также открытие новых композиторов.
Свой творческий путь Аге начала в возрасте 4-х лет. Сначала была музыкальная школа, а затем и Эстонская академия музыки и театра (класс профессора П. Лассманна, 1998–2004). Затем она продолжила обучение в аспирантуре Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского (2003–2007), повышала квалификацию в Академии имени Сибелиуса (Хельсинки) и в Университете музыки Карлсруэ (Германия). Начиная с 2007 года преподаёт в Эстонской академии музыки и театра.
Аге Юрикас талантливая пианистка, которая соединяет в себе русскую и европейскую школу фортепиано. Она является неоднократной финалисткой и лауреатом многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Выступала в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Франции, Испании, России, Украине и в Америке.
В дополнение к многочисленным сольным выступлениям Аге постоянно сотрудничает со многими эстонскими и иностранными музыкантами. Пианистка приняла участие в масштабных проектах современной музыки, таких как, например, исполнение «Mantra» Штокхаузена в составе ансамбля «YXUS» (вместе с Кадри-Анн Сумера) и «Vortex Temporum» Гризе.
Аге Юурикас – эстонская пианистка с очень убедительной манерой исполнения, которая объединяет традиции русской и европейской фортепианной игры. Её любимый репертуар восходит к началу 20-го столетия, и пристрастием Аге является именно интерпретация малоизвестных и редко исполняемых произведений, а также открытие новых композиторов.
Свой творческий путь Аге начала в возрасте 4-х лет. Сначала была музыкальная школа, а затем и Эстонская академия музыки и театра (класс профессора П. Лассманна, 1998–2004). Затем она продолжила обучение в аспирантуре Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского (2003–2007), повышала квалификацию в Академии имени Сибелиуса (Хельсинки) и в Университете музыки Карлсруэ (Германия). Начиная с 2007 года преподаёт в Эстонской академии музыки и театра.
Аге Юрикас талантливая пианистка, которая соединяет в себе русскую и европейскую школу фортепиано. Она является неоднократной финалисткой и лауреатом многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Выступала в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Франции, Испании, России, Украине и в Америке.
В дополнение к многочисленным сольным выступлениям Аге постоянно сотрудничает со многими эстонскими и иностранными музыкантами. Пианистка приняла участие в масштабных проектах современной музыки, таких как, например, исполнение «Mantra» Штокхаузена в составе ансамбля «YXUS» (вместе с Кадри-Анн Сумера) и «Vortex Temporum» Гризе.