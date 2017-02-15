Эстонский ансамбль "Ruut" выступит на фестивале VIRU в Петербурге
15.02.2017, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 марта 2017 года в 19:00 концерт эстонского ансамбля «Ruut» продолжит открывшийся в феврале фестиваль VIRU. На этот раз гости Концертного зала Яани Кирик вечера услышат уникальный коллектив, объединивший в своём творчестве народные инструменты с джазовым стилем.
Состав ансамбля «Ruut»:
Юхан Уппин (гармонь, вокал)
Маарья Соомре (народные духовые инструменты, вокал)
Майли Метссалу (скрипка, вокал)
Тоомас Окс (гармонь, вокал)
В программе: аранжировки традиционной эстонской музыки и регги-песен
«Ruut» - это ансамбль, в музыке которого встречаются разные мировоззрения: актёра, джазового музыканта и двух гармонистов, а затем объединяются в единое целое. В результате такого слияния музыка ансамбля «Ruut» даёт пищу для слуха равным образом как любителям народной музыки, заинтересованным техническими выдумками, так и странствующим по воздушным ландшафтам поклонникам джазовых импровизаций.
Благодаря творчеству ансамбля «Ruut» своеобразную интерпретацию получило не одно традиционное эстонское инструментальное произведение и регги-песня. Также создаются аранжировки и на собственное творчество участников ансамбля. При создании обработок поиски не прекращаются до тех пор, пока новое произведение не приводит в восторг всех участников коллектива. Для этого применяются всевозможные идеи и решения, которые вместе сформировывают новое произведение.
Творчество ансамбля «Ruut» можно охарактеризовать такими словами: мистическая атмосфера, сложные комбинации гармонии, мелодии и ритма, точность и хорошее взаимопонимание.
В 2013 году ансамбль «Ruut» получил приз на Пылваском фольклорном фестивале за лучшую в Эстонии аранжировку обязательного произведения. Это стало отличным стартом для тогда ещё молодого ансамбля, и на сегодняшний день мы имеем дело с активно действующим на эстонском музыкальном ландшафте коллективом с присущим только ему звуковым языком.
Состав ансамбля «Ruut»:
Юхан Уппин (гармонь, вокал)
Маарья Соомре (народные духовые инструменты, вокал)
Майли Метссалу (скрипка, вокал)
Тоомас Окс (гармонь, вокал)
В программе: аранжировки традиционной эстонской музыки и регги-песен
«Ruut» - это ансамбль, в музыке которого встречаются разные мировоззрения: актёра, джазового музыканта и двух гармонистов, а затем объединяются в единое целое. В результате такого слияния музыка ансамбля «Ruut» даёт пищу для слуха равным образом как любителям народной музыки, заинтересованным техническими выдумками, так и странствующим по воздушным ландшафтам поклонникам джазовых импровизаций.
Благодаря творчеству ансамбля «Ruut» своеобразную интерпретацию получило не одно традиционное эстонское инструментальное произведение и регги-песня. Также создаются аранжировки и на собственное творчество участников ансамбля. При создании обработок поиски не прекращаются до тех пор, пока новое произведение не приводит в восторг всех участников коллектива. Для этого применяются всевозможные идеи и решения, которые вместе сформировывают новое произведение.
Творчество ансамбля «Ruut» можно охарактеризовать такими словами: мистическая атмосфера, сложные комбинации гармонии, мелодии и ритма, точность и хорошее взаимопонимание.
В 2013 году ансамбль «Ruut» получил приз на Пылваском фольклорном фестивале за лучшую в Эстонии аранжировку обязательного произведения. Это стало отличным стартом для тогда ещё молодого ансамбля, и на сегодняшний день мы имеем дело с активно действующим на эстонском музыкальном ландшафте коллективом с присущим только ему звуковым языком.