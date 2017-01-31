Эстонский ансамбль даст концерт в КЗ "Яани Кирик" 10 марта
31.01.2017, 17:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 марта концерт эстонского ансамбля «Rüüt» продолжит открывшийся в феврале фестиваль VIRU.
10 марта 2017 года, начало в 19 часов
Ансамбль «Rüüt»: Юхан Уппин (гармонь, вокал), Маарья Соомре (народные духовые инструменты, вокал), Майли Метссалу (скрипка, вокал), Тоомас Окс (гармонь, вокал).
В программе: аранжировки традиционной эстонской музыки и регги-песен
10 марта концерт эстонского ансамбля «Rüüt» продолжит открывшийся в феврале фестиваль VIRU. «Rüüt» - это ансамбль, в музыке которого встречаются разные мировоззрения: актёра, джазового музыканта и двух гармонистов, а затем объединяются в единое целое. В результате такого слияния музыка ансамбля «Rüüt» дает пищу для слуха равным образом как любителям народной музыки, заинтересованным техническими выдумками, так и странствующим по воздушным ландшафтам поклонникам джазовых импровизаций.
Благодаря творчеству ансамбля «Rüüt» своеобразную интерпретацию получило не одно традиционное эстонское инструментальное произведение и регги-песня. Также создаются аранжировки и на собственное творчество участников ансамбля. При создании обработок поиски не прекращаются до тех пор, пока новое произведение не приводит в восторг всех участников коллектива. Для этого применяются всевозможные идеи и решения, которые вместе сформировывают новое произведение. Творчество ансамбля «Rüüt» можно охарактеризовать такими словами: мистическая атмосфера, сложные комбинации гармонии, мелодии и ритма, точность и хорошее взаимопонимание.
10 марта 2017 года, начало в 19 часов
Ансамбль «Rüüt»: Юхан Уппин (гармонь, вокал), Маарья Соомре (народные духовые инструменты, вокал), Майли Метссалу (скрипка, вокал), Тоомас Окс (гармонь, вокал).
В программе: аранжировки традиционной эстонской музыки и регги-песен
10 марта концерт эстонского ансамбля «Rüüt» продолжит открывшийся в феврале фестиваль VIRU. «Rüüt» - это ансамбль, в музыке которого встречаются разные мировоззрения: актёра, джазового музыканта и двух гармонистов, а затем объединяются в единое целое. В результате такого слияния музыка ансамбля «Rüüt» дает пищу для слуха равным образом как любителям народной музыки, заинтересованным техническими выдумками, так и странствующим по воздушным ландшафтам поклонникам джазовых импровизаций.
Благодаря творчеству ансамбля «Rüüt» своеобразную интерпретацию получило не одно традиционное эстонское инструментальное произведение и регги-песня. Также создаются аранжировки и на собственное творчество участников ансамбля. При создании обработок поиски не прекращаются до тех пор, пока новое произведение не приводит в восторг всех участников коллектива. Для этого применяются всевозможные идеи и решения, которые вместе сформировывают новое произведение. Творчество ансамбля «Rüüt» можно охарактеризовать такими словами: мистическая атмосфера, сложные комбинации гармонии, мелодии и ритма, точность и хорошее взаимопонимание.