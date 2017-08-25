Эстонский пианист Йохан Рандвере выступит в зале Яани Кирик
25.08.2017, 14:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 сентября 2017 года в 19:00 в концертном зале Яани Кирик с яркой неординарной программой под названием «Волшебные звуки рояля» выступит знаменитый эстонский пианист Йохан Рандвере. Все первое отделение концерта музыкант посвятил сочинениям эстонских авторов, прозвучат: Токката Ряэтса, Баллада на тему Марта Саара Тубина и Шесть этюдов Раутваара. Во втором отделении Йохан Радвере исполнит Две прелюдии Рахманинова, Скерцо №3 Шопена и «Картинки с выставки» Мусоргского.
Йохан Рандвере является одним из наиболее ярких музыкантов своего поколения. В 2016 году окончил магистратуру в Эстонской академии музыки и театра (проф. Ивари Илья), в рамках обучения пройдя дополнительный курс в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (2012-2015, проф. Валерио Премурозо).
Рандвере - лауреат престижных премий различных конкурсов: «Klaviermusik» в Вильнюсе (I место, 2008), конкурс «Con Brio 2008» (финалист), конкурс «ЭПТА» в Бельгии (II место, 2010), Конкурс молодых музыкантов в Катании (I место и гран-при, 2012), конкурс молодых музыкантов «Luciano Luciani» (III место, 2013), конкурс пианистов «Coop» (II место, 2013), конкурс «Andrea Baldi» (I место и гран-при), конкурс «Con Brio 2010» (в составе Con Brio Trio в финале лауреат премии зрительских симпатий и специальной премии Holland Music Sessions), телевизионный конкурс «Звезды классики – 2013» (финалист), VIII Эстонский конкурс пианистов (II место, 2016), Livorno Piano Competition 2017 (III премия). Йохан также является лауреатом премии «Молодой музыкант – 2014», присуждаемой Фондом музыкантов Пилле Лилль (PLMF).
Рандвере выступал с концертами в Эстонии, Латвии, Литве, Италии, Ватикане, Беларуси, Финляндии, США, Канаде и Голландии. В составе различных коллективов он играл на таких мировых сценических площадках, как нью-йоркский Карнеги-холл (Carnegie Hall), ванкуверский Чан-центр (Chan Center), Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии, Большой концертный зал Каунасской государственной филармонии и зал Пуччини в Милане. В качестве солиста пианист выступал со многими оркестрами, включая Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO), Латвийский национальный симфонический оркестр, симфонический оркестр Молодечненского колледжа, симфонический оркестр «Ванемуйне», Пярнуский городской оркестр, симфонический оркестр Белорусского радио, симфонический оркестр Эстонской академии музыки и театра, Таллиннский камерный оркестр под управлением таких дирижеров, как: Ристо Йоост, Тоомас Вавилов, Пауль Мяги, Юри Альпертен, Кристийна Поска, Яан Отс, Каспар Мянд, Тармо Лейнатамм, Саша Мякиля, Григорий Сорока, Эрки Пехк, Михаил Герц и др. Йохан Рандвере является артистом Эстонского фортепианного оркестра и ансамбля старинной музыки Heinavanker.
Йохан Рандвере является одним из наиболее ярких музыкантов своего поколения. В 2016 году окончил магистратуру в Эстонской академии музыки и театра (проф. Ивари Илья), в рамках обучения пройдя дополнительный курс в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (2012-2015, проф. Валерио Премурозо).
Рандвере - лауреат престижных премий различных конкурсов: «Klaviermusik» в Вильнюсе (I место, 2008), конкурс «Con Brio 2008» (финалист), конкурс «ЭПТА» в Бельгии (II место, 2010), Конкурс молодых музыкантов в Катании (I место и гран-при, 2012), конкурс молодых музыкантов «Luciano Luciani» (III место, 2013), конкурс пианистов «Coop» (II место, 2013), конкурс «Andrea Baldi» (I место и гран-при), конкурс «Con Brio 2010» (в составе Con Brio Trio в финале лауреат премии зрительских симпатий и специальной премии Holland Music Sessions), телевизионный конкурс «Звезды классики – 2013» (финалист), VIII Эстонский конкурс пианистов (II место, 2016), Livorno Piano Competition 2017 (III премия). Йохан также является лауреатом премии «Молодой музыкант – 2014», присуждаемой Фондом музыкантов Пилле Лилль (PLMF).
Рандвере выступал с концертами в Эстонии, Латвии, Литве, Италии, Ватикане, Беларуси, Финляндии, США, Канаде и Голландии. В составе различных коллективов он играл на таких мировых сценических площадках, как нью-йоркский Карнеги-холл (Carnegie Hall), ванкуверский Чан-центр (Chan Center), Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии, Большой концертный зал Каунасской государственной филармонии и зал Пуччини в Милане. В качестве солиста пианист выступал со многими оркестрами, включая Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO), Латвийский национальный симфонический оркестр, симфонический оркестр Молодечненского колледжа, симфонический оркестр «Ванемуйне», Пярнуский городской оркестр, симфонический оркестр Белорусского радио, симфонический оркестр Эстонской академии музыки и театра, Таллиннский камерный оркестр под управлением таких дирижеров, как: Ристо Йоост, Тоомас Вавилов, Пауль Мяги, Юри Альпертен, Кристийна Поска, Яан Отс, Каспар Мянд, Тармо Лейнатамм, Саша Мякиля, Григорий Сорока, Эрки Пехк, Михаил Герц и др. Йохан Рандвере является артистом Эстонского фортепианного оркестра и ансамбля старинной музыки Heinavanker.
Источник: Пресс-служба зала Яани Кирик