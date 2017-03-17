Этюды молодых режиссёров покажут в "Школе современной пьесы"
17.03.2017, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В столице завершился конкурс «Действующие лица», по итогам которого молодые режиссёры выбрали пьесы для своих этюдов в лаборатории «:)Класс молодой режиссуры):» в «Школе современной пьесы».
В жюри вошли 53 студента и недавних выпускника режиссёрских мастерских театральных и кинематографических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска. В итоге в шорт-лист включили 10 пьес, которые были отобраны большинством режиссёров. В их числе:
- «В раю найдётся место для каждого» Виктора Алексеева;
- «Бадис-Бадис» Евы Аракелан;
- «Любовь к трём половинам» Глеба Бородинского;
- «Коля против всех» Сергея Давыдова;
- «Только хорошее, или Давай поженимся» Евгении Кокшаровой;
- «Мышонок-суперсыщик» Елены Коллеговой;
- «Города одиночества» Олега Охотникова;
- «Просто так» Ольги Строкан;
- «Листовка» Александра Углова;
- «Случайные наблюдения» Павла Федоровского.
Также были предусмотрены и спецпризы. Произведения опубликовали в сборнике «Лучшие пьесы — 2016».
Для участия в конкурсе молодым режиссёрам нужно было прочесть пьесы из лонг-листа и выбрать понравившееся произведение. Затем требовалось отправить заявку с описанием будущего спектакля.
После того как заявки были приняты оргкомитетом конкурса, режиссёры подготовили по выбранной пьесе короткие этюды с участием артистов различных театров. Увидеть, что получилось, можно будет 21 марта с 15:00 до 21:00 в «Школе современной пьесы».
В жюри вошли 53 студента и недавних выпускника режиссёрских мастерских театральных и кинематографических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска. В итоге в шорт-лист включили 10 пьес, которые были отобраны большинством режиссёров. В их числе:
- «В раю найдётся место для каждого» Виктора Алексеева;
- «Бадис-Бадис» Евы Аракелан;
- «Любовь к трём половинам» Глеба Бородинского;
- «Коля против всех» Сергея Давыдова;
- «Только хорошее, или Давай поженимся» Евгении Кокшаровой;
- «Мышонок-суперсыщик» Елены Коллеговой;
- «Города одиночества» Олега Охотникова;
- «Просто так» Ольги Строкан;
- «Листовка» Александра Углова;
- «Случайные наблюдения» Павла Федоровского.
Также были предусмотрены и спецпризы. Произведения опубликовали в сборнике «Лучшие пьесы — 2016».
Для участия в конкурсе молодым режиссёрам нужно было прочесть пьесы из лонг-листа и выбрать понравившееся произведение. Затем требовалось отправить заявку с описанием будущего спектакля.
После того как заявки были приняты оргкомитетом конкурса, режиссёры подготовили по выбранной пьесе короткие этюды с участием артистов различных театров. Увидеть, что получилось, можно будет 21 марта с 15:00 до 21:00 в «Школе современной пьесы».