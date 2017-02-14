Европейский день старинной музыки отметят 21 марта в Петербурге
14.02.2017, 17:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вот уже в пятый раз, в день рождения И.С.Баха - 21 марта – во многих европейских городах пройдет День старинной музыки. Этот музыкальный праздник - посвящение более чем тысячелетней европейской музыкальной традиции впервые в этом году, по инициативе Российского Ансамбля Старинной Музыки и его руководителя Владимира Шуляковского, состоится и в России. Символично, что местом его проведения станет именно Санкт-Петербург – самый «европейский» город России.
21 марта 2017 года, начало в 19.30
Евангелическо-лютеранская церковь Св.Екатерины
(Большой пр., ВО, 1а)
РОССИЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель и солист
Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)
Солисты:
Виктория Евтодьева (сопрано)
Григорий Варшавский (орган) Андрей Коломийцев (орган)
В программе:
БУКСТЕХУДЕ, БРУНС, БИБЕР, РОЗЕНБЛЮМ, БАХ
Проект «Европейский день старинной музыки», являющийся координационным центром для продвижения исторического музыкального наследия в Европе и по всему миру, проводится при поддержке ЮНЕСКО, еврокомиссара по вопросам культуры Андруллы Василиу, а также при участии таких знаковых фигур в области старинной музыки, как Жорди Саваль, Уильям Кристи и Рене Якобс. Участниками этого музыкального праздника в этом году станут 77 коллективов и исполнителей из более, чем 20 европейских стран.
21 марта в день рождения великого И.С.Баха в лютеранской церкви Св.Екатерины на Васильевском острове, состоится концерт, основу которого составят произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также его старших современников: Букстехуде, Брунса, Бибера и Розенмюллера. Солировать в этой программе, в сопровождении Российского Ансамбля Старинной Музыки, будут органисты Григорий Варшавский и Андрей Коломийцев, а также известная российская певица, лауреат конкурса им. Чайковского Виктория Евтодьева.
21 марта 2017 года, начало в 19.30
Евангелическо-лютеранская церковь Св.Екатерины
(Большой пр., ВО, 1а)
РОССИЙСКИЙ АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель и солист
Владимир ШУЛЯКОВСКИЙ (скрипка)
Солисты:
Виктория Евтодьева (сопрано)
Григорий Варшавский (орган) Андрей Коломийцев (орган)
В программе:
БУКСТЕХУДЕ, БРУНС, БИБЕР, РОЗЕНБЛЮМ, БАХ
Проект «Европейский день старинной музыки», являющийся координационным центром для продвижения исторического музыкального наследия в Европе и по всему миру, проводится при поддержке ЮНЕСКО, еврокомиссара по вопросам культуры Андруллы Василиу, а также при участии таких знаковых фигур в области старинной музыки, как Жорди Саваль, Уильям Кристи и Рене Якобс. Участниками этого музыкального праздника в этом году станут 77 коллективов и исполнителей из более, чем 20 европейских стран.
21 марта в день рождения великого И.С.Баха в лютеранской церкви Св.Екатерины на Васильевском острове, состоится концерт, основу которого составят произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также его старших современников: Букстехуде, Брунса, Бибера и Розенмюллера. Солировать в этой программе, в сопровождении Российского Ансамбля Старинной Музыки, будут органисты Григорий Варшавский и Андрей Коломийцев, а также известная российская певица, лауреат конкурса им. Чайковского Виктория Евтодьева.