Факультет народных инструментов Петербургской консерватории имени примет участие в акции "Балалайка - душа России"
10.03.2017, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Факультет народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова впервые примет участие во Всероссийской акции "Балалайка - душа России". Это мероприятие проводится во всех музыкальных образовательных учреждениях России, где обучают игре на народных инструментах. В рамках Всероссийской акции " Балалайка-душа России" консерваторией запланированы два мероприятия.
12 марта в 15 часов в концертном зале Детской музыкальной школы имени Андреева состоится концерт, в котором выступят выпускники и студенты кафедры струнных народных инструментов консерватории, солисты и ансамбли, в числе которых лауреаты Международных конкурсов Евгений Желинский, Николай Беляев, Николай Ковалевич, Денис Пенюгин, Александр Барболин, Александр Тремасов, Евгений Рогачев.
23 марта в 18.00 в Концертном зале консерватории (аудитория 342) состоится торжественная передача коллекции балалаек из Швеции факультету народных инструментов консерватории, которую осуществит господин Михаэль Седерхольм, сын известного во всём мире выдающегося учёного и музыканта-балалаечника Николая Цветнова.
Столь щедрый дар Санкт-Петербургской консерватории для обучения талантливых музыкантов последняя воля Николая Цветнова, который скончался в январе 2016 года. Коллекция из пяти инструментов включает уникальную балалайку работы знаменитого мастера Семёна Налимова (1857—1916).
После завершения церемонии состоится концерт преподавателей кафедры струнных народных инструментов. В этот вечер на сцену выйдут: заслуженная артистка России Наталья Шкребко, лауреаты Международных конкурсов Ирина Ершова, Константин Ильгин, Евгений Жилинский.
12 марта в 15 часов в концертном зале Детской музыкальной школы имени Андреева состоится концерт, в котором выступят выпускники и студенты кафедры струнных народных инструментов консерватории, солисты и ансамбли, в числе которых лауреаты Международных конкурсов Евгений Желинский, Николай Беляев, Николай Ковалевич, Денис Пенюгин, Александр Барболин, Александр Тремасов, Евгений Рогачев.
23 марта в 18.00 в Концертном зале консерватории (аудитория 342) состоится торжественная передача коллекции балалаек из Швеции факультету народных инструментов консерватории, которую осуществит господин Михаэль Седерхольм, сын известного во всём мире выдающегося учёного и музыканта-балалаечника Николая Цветнова.
Столь щедрый дар Санкт-Петербургской консерватории для обучения талантливых музыкантов последняя воля Николая Цветнова, который скончался в январе 2016 года. Коллекция из пяти инструментов включает уникальную балалайку работы знаменитого мастера Семёна Налимова (1857—1916).
После завершения церемонии состоится концерт преподавателей кафедры струнных народных инструментов. В этот вечер на сцену выйдут: заслуженная артистка России Наталья Шкребко, лауреаты Международных конкурсов Ирина Ершова, Константин Ильгин, Евгений Жилинский.