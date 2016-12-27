ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вице-губернатор Владимир Кириллов посетил с рабочим визитом Государственную академическую Капеллу Санкт-Петербурга. Владимир Кириллов осмотрел комплекс зданий Капеллы после проведенного ремонта и обсудил с генеральным директором Ольгой Хомовой актуальные вопросы деятельности учреждения.



За 4 месяца в старейшем отечественном музыкальном учреждении были выполнены работы по реставрации фасадов Главного здания, а также реконструкции отдельных помещений Капеллы. Кроме того, произведен капитальный ремонт исторической лестницы, ведущей в Камерный зал и являвшейся при проектировании здания основным парадным входом в Капеллу Санкт-Петербурга.



Вице-губернатор высоко оценил качество проведенных работ и поблагодарил представителей подрядной организации за ответственное отношение к воссозданию исторического облика Капеллы.



Стоит отметить, что во время проведения реставрационных работ творческая жизнь Капеллы не прекращалась. Руководством учреждения были созданы все условия для комфортного посещения зрителями концертов, выставок, фестивалей, а также ряда знаковых мероприятий в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.



В общей сложности в 2016 году более 200 тысяч зрителей побывало на концертах в Капелле Санкт-Петербурга.