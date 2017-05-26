ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музеи, находящиеся в ведомстве Министерства культуры Российской Федерации, перевыполнили план по внебюджетным доходам в 2016 году, сказал Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов на совещании директоров федеральных музеев в рамках фестиваля «Интермузей 2017».

Он рассказал, что общая сумма внебюджетных доходов российских федеральных музеев составила около 2,5 млрд рублей. Наибольший доход смогли получить Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», ГМВЦ «РОСИЗО», ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей-заповедник «Кижи».

В рамках совещания Владимир Аристархов также обсудил с руководителями музеев работу с засекреченными документами, находящимися в архивах музеев, и необходимость оперативной установки электронных систем продажи билетов.