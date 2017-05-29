Фестиваль "Интермузей" посетили более 40 тысяч человек
29.05.2017, 22:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня были объявлены победители конкурса, прошедшего в рамках фестиваля "Интермузей". Государственный музей-заповедник "Петергоф", вышедший в финал с двумя проектами – "Петергофские дачники" (номинация "Лучший научно-исследовательский музейный проект") и "Ораниенбаум сквозь века" ("Лучший проект в сфере информационных технологий"), стал обладателем гран-при. Об этом на церемонии награждения победителей объявил первый заместитель Министра культуры Российский Федерации Владимир Аристархов.
"Программы музеев, их задачи и функции давно переросли просто функции хранения и демонстрации музейных предметов. Участники конкурсной программы убедительно это доказали. Уверен, что "Интермузей" этого года послужит началом массы интересных музейных проектов как в России, так и за рубежом", - сказал он.
Владимир Аристархов поблагодарил всех участников и партнёров фестиваля: регион-партнёра Московскую область, ГМВЦ "РОСИЗО", Союз музеев России, ИКОМ России, благотворительный фонд В. Потанина. Он также отметил постоянно возрастающий интерес к фестивалю, который в этом году посетили более 41 тыс. человек.
Государственный Эрмитаж получил приз в номинации "Лучший проект в сфере музейного образования" за проект "Интермедия: Круги по воде", подготовленный Молодёжным центром Эрмитажа к выставке Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты", а Музей истории Екатеринбурга награждён за "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" - им стал "Уралмаш: производство будущего".
Победителями в номинациях "Лучший научно-исследовательский музейный проект" и "Лучший проект в сфере информационных технологий" стали Новгородский государственный объединённый музей-заповедник ("Современные технологии в сохранении монументальной живописи Великого Новгорода") и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки с интерактивной выставкой "Звук и… Вселенная. Человек. Игра".
Лауреатом премии Минкультуры России "Памяти Т.А. Кибальчич" стал директор Государственного военно-исторического и природного музея "Куликово поле" Владимир Гриценко. Специального приза оргкомитета удостоен музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" за лучшее представление концепции развития на стенде.
Традиционно были вручены специальные премии от партнёров фестиваля. Приз Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) за "Лучший проект по работе с местным сообществом" получил Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Премия Союза музеев России имени Л.А. Александровой "Музей в городе N..." присуждена Музею истории города Махачкалы. "Лучший волонтёрский проект музея" определил Благотворительный фонд Владимира Потанина. Им стал Музей "Огни Москвы".
Специальную премию имени Ю.П. Пищулина "За лучшую инициативу в сфере музейного дела" получила Наталья Поленова, – директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского получил приз от Государственного музея кино "За оригинальность представления киноискусства в музейном проекте".
27 мая экспозицию "Интермузея" посетила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Вместе с Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским и заместителем председателя оргкомитета фестиваля Михаилом Брызгаловым они осмотрели выставку и пообщались с представителями музеев на разных стендах.
"Сюда приходят люди разного возраста, с разными интересами и взглядами – и каждый находит что-то своё! Замечательно, что вход удалось сделать свободным и увеличить доступ для москвичей, - сказала Ольга Голодец. - И выставка, согласитесь, построена очень современно. Применены новейшие технологии: понимание о том, что такое "музей", - представлено на совершенно новом уровне. Каждая такая выставка продвигает наше музейное дело вперёд.
В рамках "Интермузея" также представлена очень большая деловая программа, которая помогает профессионалам, сотрудникам музеев, учебным заведениям продвинуться в понимании, как преподносить материал и как вести научную работу. Коллеги-профессионалы пытаются заглянуть в завтрашний день, заглянуть в будущее, для того чтобы идти в ногу со временем, а иногда его и опережать".
"Программы музеев, их задачи и функции давно переросли просто функции хранения и демонстрации музейных предметов. Участники конкурсной программы убедительно это доказали. Уверен, что "Интермузей" этого года послужит началом массы интересных музейных проектов как в России, так и за рубежом", - сказал он.
Владимир Аристархов поблагодарил всех участников и партнёров фестиваля: регион-партнёра Московскую область, ГМВЦ "РОСИЗО", Союз музеев России, ИКОМ России, благотворительный фонд В. Потанина. Он также отметил постоянно возрастающий интерес к фестивалю, который в этом году посетили более 41 тыс. человек.
Государственный Эрмитаж получил приз в номинации "Лучший проект в сфере музейного образования" за проект "Интермедия: Круги по воде", подготовленный Молодёжным центром Эрмитажа к выставке Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты", а Музей истории Екатеринбурга награждён за "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" - им стал "Уралмаш: производство будущего".
Победителями в номинациях "Лучший научно-исследовательский музейный проект" и "Лучший проект в сфере информационных технологий" стали Новгородский государственный объединённый музей-заповедник ("Современные технологии в сохранении монументальной живописи Великого Новгорода") и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки с интерактивной выставкой "Звук и… Вселенная. Человек. Игра".
Лауреатом премии Минкультуры России "Памяти Т.А. Кибальчич" стал директор Государственного военно-исторического и природного музея "Куликово поле" Владимир Гриценко. Специального приза оргкомитета удостоен музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" за лучшее представление концепции развития на стенде.
Традиционно были вручены специальные премии от партнёров фестиваля. Приз Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) за "Лучший проект по работе с местным сообществом" получил Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Премия Союза музеев России имени Л.А. Александровой "Музей в городе N..." присуждена Музею истории города Махачкалы. "Лучший волонтёрский проект музея" определил Благотворительный фонд Владимира Потанина. Им стал Музей "Огни Москвы".
Специальную премию имени Ю.П. Пищулина "За лучшую инициативу в сфере музейного дела" получила Наталья Поленова, – директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского получил приз от Государственного музея кино "За оригинальность представления киноискусства в музейном проекте".
27 мая экспозицию "Интермузея" посетила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Вместе с Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским и заместителем председателя оргкомитета фестиваля Михаилом Брызгаловым они осмотрели выставку и пообщались с представителями музеев на разных стендах.
"Сюда приходят люди разного возраста, с разными интересами и взглядами – и каждый находит что-то своё! Замечательно, что вход удалось сделать свободным и увеличить доступ для москвичей, - сказала Ольга Голодец. - И выставка, согласитесь, построена очень современно. Применены новейшие технологии: понимание о том, что такое "музей", - представлено на совершенно новом уровне. Каждая такая выставка продвигает наше музейное дело вперёд.
В рамках "Интермузея" также представлена очень большая деловая программа, которая помогает профессионалам, сотрудникам музеев, учебным заведениям продвинуться в понимании, как преподносить материал и как вести научную работу. Коллеги-профессионалы пытаются заглянуть в завтрашний день, заглянуть в будущее, для того чтобы идти в ногу со временем, а иногда его и опережать".