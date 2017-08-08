ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодно накануне Медового Cпаса на центральной площади некогда крупного уездного города Епифань проводится Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».



На ярмарке гостей ждёт самый сладкий конкурс года «Медовый пассаж» с дегустацией всевозможных медов и продуктов пчеловодства, развлекательная программа «Казачьи игры», уютное епифанское чаепитие, а также вечерняя концертная программа с ярким фейерверком.



По традиции, праздник развернется на Красной площади Епифани у величественного Никольского собора. Но не забудьте посетить усадьбу купца Байбакова. Здесь вы узнаете о старинных купеческих традициях и мещанском быте рубежа XIX-XX веков.