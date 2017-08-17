Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдёт 26 августа в "Коломенском"
17.08.2017, 20:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Увидеть настоящий курень, попробовать традиционные угощения и принять участие в обрядах, которым сотни лет, смогут гости фестиваля "Казачья станица Москва". Он пройдёт 26 августа в "Коломенском".
Для гостей с 11:00 до 20:00 откроют 10 тематических площадок, где можно будет погрузиться в атмосферу станицы. Участники продемонстрируют мастерство джигитовки и познакомят посетителей с казачьими ремёслами: плетением, монетной штамповкой и кузнечным делом.
Гостей ждут выступления музыкальных коллективов, показательные бои, спортивные состязания. Здесь же можно будет попробовать блюда традиционной кухни. Детей будут учить казачьим играм, а взрослых пригласят попробовать свои силы в перетягивании каната, рубке шашкой или стрельбе из лука.
На фестиваль съедутся представители 32 регионов России и делегация из Белоруссии. Организаторы ждут 1300 участников из 90 коллективов, рассказал глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
"Новшеством фестиваля будет флешмоб, который объединит казаков из различных регионов нашей страны. Этот хор казачий исполнит одну или две песни. Это будет впервые сделано. Посмотрим, как нам это удастся, будем рассчитывать, что данный флешмоб понравится всем, кто будет присутствовать в это время в "Коломенском"", - отметил он.
Во флешмобе примет участие Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Какая песня будет исполнена, пока выбирают члены жюри и участники, но на данный момент лидирует "От Волги до Енисея", отметил Виталий Сучков.
На главную сцену 26 августа выйдут коллективы из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Калужской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского и Пермского края, Кабардино-Балкарии, Мордовии. Республику Беларусь представят ансамбль казачьей песни и танца "Маме нравится!" и народный вокальный ансамбль "Менестрели". Оценивать детские и взрослые коллективы в этом году жюри будет отдельно.
Кроме того, гости "Коломенского" увидят сразу 10 казачьих куреней. Во время фестиваля пройдёт конкурс на лучший из них.
"Площадки выбраны с таким расчётом, чтобы всем, кто придёт в парк, было интересно", - добавил Виталий Сучков. По его словам, в прошлом году фестиваль "Казачья станица Москва" посетили 72 тысячи гостей, и в этом организаторы ждут не меньше.
Для гостей с 11:00 до 20:00 откроют 10 тематических площадок, где можно будет погрузиться в атмосферу станицы. Участники продемонстрируют мастерство джигитовки и познакомят посетителей с казачьими ремёслами: плетением, монетной штамповкой и кузнечным делом.
Гостей ждут выступления музыкальных коллективов, показательные бои, спортивные состязания. Здесь же можно будет попробовать блюда традиционной кухни. Детей будут учить казачьим играм, а взрослых пригласят попробовать свои силы в перетягивании каната, рубке шашкой или стрельбе из лука.
На фестиваль съедутся представители 32 регионов России и делегация из Белоруссии. Организаторы ждут 1300 участников из 90 коллективов, рассказал глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
"Новшеством фестиваля будет флешмоб, который объединит казаков из различных регионов нашей страны. Этот хор казачий исполнит одну или две песни. Это будет впервые сделано. Посмотрим, как нам это удастся, будем рассчитывать, что данный флешмоб понравится всем, кто будет присутствовать в это время в "Коломенском"", - отметил он.
Во флешмобе примет участие Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Какая песня будет исполнена, пока выбирают члены жюри и участники, но на данный момент лидирует "От Волги до Енисея", отметил Виталий Сучков.
На главную сцену 26 августа выйдут коллективы из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Калужской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского и Пермского края, Кабардино-Балкарии, Мордовии. Республику Беларусь представят ансамбль казачьей песни и танца "Маме нравится!" и народный вокальный ансамбль "Менестрели". Оценивать детские и взрослые коллективы в этом году жюри будет отдельно.
Кроме того, гости "Коломенского" увидят сразу 10 казачьих куреней. Во время фестиваля пройдёт конкурс на лучший из них.
"Площадки выбраны с таким расчётом, чтобы всем, кто придёт в парк, было интересно", - добавил Виталий Сучков. По его словам, в прошлом году фестиваль "Казачья станица Москва" посетили 72 тысячи гостей, и в этом организаторы ждут не меньше.