Фестиваль "Летний вальс" пройдёт в МГК
08.06.2017, 14:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 июня в Большом зале Московской консерватории стартует фестиваль симфонических и духовых оркестров "Летний вальс", в котором примут участие лучшие из лучших – Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением Сергея Дурыгина, Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера и, конечно же, гордость столичной консерватории – Концертный симфонический оркестр под управлением Анатолия Левина. На открытии Центральный военный оркестр Министерства Обороны РФ исполнит любимые всеми вальсы "На сопках Маньчжурии" И. Шатрова, "Осенний сон" А. Джойса, "Амурские волны" М. Кюсса, вальсы из опер и балетов П. Чайковского, вальсы из опер Дж. Верди и Дж. Пуччини, а также популярные марши и незабываемые мелодии ушедшего века… Концерты фестиваля будут начинаться уже во дворе Большого зала под звуки духового оркестра. Фестиваль продлится до 6 июля.
Центральный военный оркестр Министерства Обороны РФ – один из самых известных военных оркестров мира, созданный в 1927 году. Первым художественным руководителем оркестра стал подвижник отечественной военной музыки генерал-майор С. Чернецкий. Высокая академическая культура исполнительства, тщательно подобранный репертуар, в котором приоритет отдаётся русской классической и современной музыке, виртуозность и высокий профессионализм музыкантов стали опознавательными знаками оркестра и расположили к нему слушательскую аудиторию не только нашей страны, но и почти всех континентов планеты. С оркестром выступали такие выдающиеся музыканты, как Хачатурян, Козловский, Архипова, Образцова, Ойстрах, Гилельс, Докшицер, Пикайзен, Кобзон, Каррерас, Гулегина. Оркестром создана золотая антология русской военной музыки. Это более шестисот музыкальных записей, которые хранятся в Российском государственном архиве фонодокументов. Только за последние годы оркестром записано более десяти компакт- дисков. В 2010–2012 гг. оркестром было дано несколько концертов в фонд реставрации Большого зала Московской консерватории.
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории был создан в сентябре 2007 года по инициативе народного артиста СССР, профессора Геннадия Рождественского и народного артиста России, профессора Тиграна Алиханова. За годы своего существования коллектив, главным дирижёром и художественным руководителем которого является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной жизни Москвы. С 2008 года оркестр удостоен чести открывать концертный сезон в Большом зале Московской консерватории. Оркестр играл под управлением выдающихся дирижёров нашего времени: Эри Класа, Михаила Плетнёва, Владимира Ашкенази, Саулюса Сондецкиса. Александр Рудин неоднократно выступал с оркестром как дирижёр и солист. За время своего существования оркестр сотрудничал с такими выдающимися исполнителями, как Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, Николай Петров, Алексей Любимов, Владимир Иванов, Александр Бондурянский, Михаил Уткин, Павел Нерсесьян, Тигран Алиханов, Игорь Гаврыш, Александр Тростянский и многими другими. Дважды оркестр сопровождал выступления в Москве Пласидо Доминго.
В декабре 2013 года в Петербург-Концерте был создан Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист России Сергей Стадлер. Вскоре молодой коллектив был узнан и признан петербургской публикой, которую покорил своей насыщенной и разнообразной концертной деятельностью. Среди значительных работ оркестра – исполнение всех скрипичных концертов Моцарта в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, шести симфоний Чайковского в проекте "Осенний музыкальный марафон-2014", произведений Бетховена, Стравинского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и многих других отечественных и зарубежных композиторов.
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга выступает на ведущих концертных площадках города, участвует в крупных международных, всероссийских и общегородских мероприятиях, фестивалях и форумах, осуществляет гастрольную деятельность.
Среди последних масштабных музыкальных акций – "Осенний музыкальный марафон-2015" – все симфонии Иоганнеса Брамса, грандиозный проект "Чайковский-Гала" в Александринском театре в рамках фестивальной программы Международного Культурного Форума, презентация проекта "Все симфонии Вольфганга Амадея Моцарта" в Государственном Эрмитаже, "Музыка войны и победы" на площади Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, участие в фестивалях "Петербургские каникулы на Дворцовой", "Опера – всем", "Блистательный Штраус".
Центральный военный оркестр Министерства Обороны РФ – один из самых известных военных оркестров мира, созданный в 1927 году. Первым художественным руководителем оркестра стал подвижник отечественной военной музыки генерал-майор С. Чернецкий. Высокая академическая культура исполнительства, тщательно подобранный репертуар, в котором приоритет отдаётся русской классической и современной музыке, виртуозность и высокий профессионализм музыкантов стали опознавательными знаками оркестра и расположили к нему слушательскую аудиторию не только нашей страны, но и почти всех континентов планеты. С оркестром выступали такие выдающиеся музыканты, как Хачатурян, Козловский, Архипова, Образцова, Ойстрах, Гилельс, Докшицер, Пикайзен, Кобзон, Каррерас, Гулегина. Оркестром создана золотая антология русской военной музыки. Это более шестисот музыкальных записей, которые хранятся в Российском государственном архиве фонодокументов. Только за последние годы оркестром записано более десяти компакт- дисков. В 2010–2012 гг. оркестром было дано несколько концертов в фонд реставрации Большого зала Московской консерватории.
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории был создан в сентябре 2007 года по инициативе народного артиста СССР, профессора Геннадия Рождественского и народного артиста России, профессора Тиграна Алиханова. За годы своего существования коллектив, главным дирижёром и художественным руководителем которого является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной жизни Москвы. С 2008 года оркестр удостоен чести открывать концертный сезон в Большом зале Московской консерватории. Оркестр играл под управлением выдающихся дирижёров нашего времени: Эри Класа, Михаила Плетнёва, Владимира Ашкенази, Саулюса Сондецкиса. Александр Рудин неоднократно выступал с оркестром как дирижёр и солист. За время своего существования оркестр сотрудничал с такими выдающимися исполнителями, как Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, Николай Петров, Алексей Любимов, Владимир Иванов, Александр Бондурянский, Михаил Уткин, Павел Нерсесьян, Тигран Алиханов, Игорь Гаврыш, Александр Тростянский и многими другими. Дважды оркестр сопровождал выступления в Москве Пласидо Доминго.
В декабре 2013 года в Петербург-Концерте был создан Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист России Сергей Стадлер. Вскоре молодой коллектив был узнан и признан петербургской публикой, которую покорил своей насыщенной и разнообразной концертной деятельностью. Среди значительных работ оркестра – исполнение всех скрипичных концертов Моцарта в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, шести симфоний Чайковского в проекте "Осенний музыкальный марафон-2014", произведений Бетховена, Стравинского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и многих других отечественных и зарубежных композиторов.
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга выступает на ведущих концертных площадках города, участвует в крупных международных, всероссийских и общегородских мероприятиях, фестивалях и форумах, осуществляет гастрольную деятельность.
Среди последних масштабных музыкальных акций – "Осенний музыкальный марафон-2015" – все симфонии Иоганнеса Брамса, грандиозный проект "Чайковский-Гала" в Александринском театре в рамках фестивальной программы Международного Культурного Форума, презентация проекта "Все симфонии Вольфганга Амадея Моцарта" в Государственном Эрмитаже, "Музыка войны и победы" на площади Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, участие в фестивалях "Петербургские каникулы на Дворцовой", "Опера – всем", "Блистательный Штраус".