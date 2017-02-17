ОРЕАНДА-НОВОСТИ В столице стартует городской фестиваль «Московская Масленица». В этом году столичный сервис «Окно в город» начнёт онлайн-трансляцию масленичных гуляний с 17 февраля.



В объектив камер попало семь площадок фестиваля: на Манежной площади, на площади Революции (переход к Манежной площади), на Тверской площади, в Новопушкинском сквере, на Никитском бульваре, Новом Арбате и в Климентовском переулке. Трансляцию с каждой площадки будет вести одна камера.



Горожане увидят, что происходит на масленичных площадках и оценят, в какое время лучше посетить гулянья.



Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в столице с 17 по 26 февраля. Гуляния традиционно будут связаны с проводами зимы. На площади Революции расположится «Царство зимы» с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади — «Царство весны» с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь «сожгут» гигантскую ледяную фигуру Масленицы. Два времени года встретятся на переходе от площади Революции к Манежной: актёры в традиционных масленичных костюмах вместе с гостями будут переманивать друг друга на сторону зимы или весны, кататься на каруселях.